Роспотребнадзор может начать контролировать оборот метанола в стране

В МВД России сообщили, что полномочия по контролю за производством и оборотом метанола и метанолсодержащих жидкостей могут передать в Роспотребнадзор.

В ведомстве рассказали, что в конце октября с участием сотрудников МВД в комитете по экономической политике Госдумы и комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам состоялись совещания. На них, в частности, шла речь и о ситуации с отравлениями людей метанолсодержащей жидкостью.

«Принято решение о выработке комплекса мер, направленных на разработку регламента производства и оборота метилового спирта, усиление контроля за производством и оборотом метанола и метанолсодержащих жидкостей», — цитирует представителя МВД ТАСС.

В том числе было принято решение подготовить обращения в правительство для рассмотрения вопроса передачи полномочий в Роспотребнадзор, добавили в ведомстве.

Кроме того, в МВД сообщили, что за незаконный оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей, изготовление, хранение и сбыт на их основе продукции возможно ужесточение уголовной ответственности.

16 ноября с симптомами отравления метанолом в Казани госпитализировали 14 человек 1999–2003 годов рождения. Позже одна девушка, которая находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии, скончалась.

По факту отравления следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

21 ноября уголовное дело возбудили в отношении жителя Казани, который на протяжении последних восьми лет занимался розничной торговлей нелицензионным спиртом. Именно у него приобрели алкоголь студенты, отравившиеся метанолом в поселке Салмачи.

При этом выяснилось, что молодые люди так и не выпили приобретенный у него спирт, а по ошибке употребили содержащую метанол незамерзайку, которую они достали из багажника автомобиля.

В октябре на Урале массовое отравление метанолом происходило на протяжении нескольких дней. На данный момент известно о 24 умерших. По делу об отравлении метанолом в качестве обвиняемых проходят три человека. Им грозит до 10 лет колонии.