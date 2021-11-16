Уголовное дело возбудили после отравления 11 студентов метанолом в Казани

Следственные органы возбудили уголовное дело после отравления в Казани 11 молодых людей метанолом. Об этом говорится 16 ноября в сообщении на сайте Следственного управления СК России по Татарстану.

Пострадавшие 1999–2003 годов рождения госпитализированы 16 ноября. Состояние пациентов медики оценивают как среднее и тяжелое.

Дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

«По предварительным данным, все они употребили спиртосодержащий напиток, приобретенный у неустановленного лица», — отметили в ведомстве.

Как ранее во вторник сообщил телеканал РЕН ТВ, суррогатом алкоголя отравились студенты. Трое из них в тяжелом состоянии. По предварительной информации, пострадавшие пили контрафактную водку из канистры, которую купили через знакомых.

В октябре в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек сбывали гражданам метиловый спирт. Было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. К 3 ноября число людей, которые умерли от отравления метанолом, выросло до 35.

17 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование этого уголовного дела.