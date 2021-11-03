В Свердловской области число умерших от отравления метанолом выросло до 35

В Свердловской области количество умерших от отравления метиловым спиртом увеличилось до 35. Об этом 3 ноября ТАСС сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

«Да, к сожалению, [число умерших] увеличилось до 35», — сказал Чукреев.

26 октября сообщалось о 30 умерших.

В период с 7 по 14 октября в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек сбывали гражданам метиловый спирт, в результате отравления которым погибли люди. Было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как сообщает НСН, в ходе расследования были задержаны пять человек, четырем из них предъявлено обвинение, они арестованы и помещены в следственный изолятор. С пятого подозреваемого все обвинения были сняты, и его отпустили.

Полиция начала проверку в отношении участкового, ответственного за территорию, где продавали спирт — на рынке «Ботанический» на улице Патриса Лумумбы.

17 октября председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела.

Метанол — технический спирт, который добавляют в растворители, средства бытовой химии. В ликеро-водочной и пищевой промышленности его использование запрещено из-за высочайшей токсичности. Метиловый спирт часто используется как заменитель этанола при производстве суррогатного алкоголя.