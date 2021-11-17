Прямой эфир
Экономика
В ЦБ заявили об ожидании роста ипотечного кредитования на 25–27%
Экономика
Белоруссия на трое суток ограничила прокачку нефти через Польшу
Экономика
ФАС предложила проверить поставщиков топлива для борьбы с суррогатами
Общество
Синоптики предупредили о возможности выпадения четверти месячной нормы осадков в Москве
Мир
Польские силовики отразили новую попытку штурма границы мигрантами
Экономика
Автоматика отключила от сети первый энергоблок БелАЭС
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1150 за тысячу кубометров
Общество
Комитет ГД рекомендовал принять законопроект о расширении полномочий полиции
Общество
В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Мир
Россия обжалует решение о передаче скифского золота Украине

Отравившиеся метанолом жители Казани выпили «незамерзайку»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госпитализированные с отравлением граждане в Казани по ошибке употребили незамерзающую автомобильную жидкость. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике Татарстан.

Чисто спирт: правительство нашло способ сократить оборот суррогата
Как изменится алкогольный рынок России

В ходе расследования было установлено, что в ночь на 16 ноября группа молодых людей в количестве 18 человек праздновала в загородном доме день рождения. После того, как 14 граждан выпили спиртосодержащую жидкость, они почувствовали недомогание и обратились к врачам.

Накануне мероприятия один из членов компании приобрел у знакомого 5-литровую пластиковую бутыль с алкогольным напитком. В коттедж тару повезли в багажнике автомобиля, где также находилась такого же объема бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью. Молодые люди перепутали бутылки и по ошибке употребили «незамерзайку», смешав ее с ароматизаторами.

Исследование тары с автомобильной жидкостью показало наличие в ней следов метанола. Также в машине нашли бутыль с контрафактным алкоголем, который молодые люди приобрели для праздника. Метанола в купленном алкоголе, предварительно, не обнаружено.

Как добавили в управлении СК, в ближайшее время планируется проведение генетических и химических экспертиз.

Днем ранее с симптомами отравления в Казани были госпитализированы 13 человек 1999–2003 годов рождения. Сообщалось, что 10 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные трое в тяжелом состоянии.

По факту отравления следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021