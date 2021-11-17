Отравившиеся метанолом жители Казани выпили «незамерзайку»

Госпитализированные с отравлением граждане в Казани по ошибке употребили незамерзающую автомобильную жидкость. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике Татарстан.

В ходе расследования было установлено, что в ночь на 16 ноября группа молодых людей в количестве 18 человек праздновала в загородном доме день рождения. После того, как 14 граждан выпили спиртосодержащую жидкость, они почувствовали недомогание и обратились к врачам.

Накануне мероприятия один из членов компании приобрел у знакомого 5-литровую пластиковую бутыль с алкогольным напитком. В коттедж тару повезли в багажнике автомобиля, где также находилась такого же объема бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью. Молодые люди перепутали бутылки и по ошибке употребили «незамерзайку», смешав ее с ароматизаторами.

Исследование тары с автомобильной жидкостью показало наличие в ней следов метанола. Также в машине нашли бутыль с контрафактным алкоголем, который молодые люди приобрели для праздника. Метанола в купленном алкоголе, предварительно, не обнаружено.

Как добавили в управлении СК, в ближайшее время планируется проведение генетических и химических экспертиз.

Днем ранее с симптомами отравления в Казани были госпитализированы 13 человек 1999–2003 годов рождения. Сообщалось, что 10 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные трое в тяжелом состоянии.

По факту отравления следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).