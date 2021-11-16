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В Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом

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Одиннадцать человек госпитализированы с признаками отравления метанолом в Казани, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили во вторник, 16 ноября, в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

«Одиннадцать человек обратились в Центр острых отравлений городской клинической больницы № 7. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи-токсикологи борются за жизни всех поступивших пациентов», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

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По данным источника агентства «Татар-информ», граждане выпивали алкогольные напитки большой компанией. При этом спирт они купили в пятилитровом баллоне.

В период с 7 по 14 октября в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек сбывали гражданам метиловый спирт. Было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. К 26 октября количество людей, которые умерли от отравления метанолом, выросло до 30.

17 октября председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела.

К настоящему моменту фигурантам уголовного дела (Надиру Мамедову, Армену Аветисяну, Анару Айвазову и Микайылу Назарову) суды первой инстанции избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, 10 ноября стало известно, что житель поселка Белоярский Свердловской области Олег Романов стал подозреваемым по данному делу.

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