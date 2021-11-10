Еще один фигурант появился в деле об отравлении метанолом на Урале

Житель поселка Белоярский Свердловской области Олег Романов стал подозреваемым по делу об отравлении людей метиловым спиртом в Екатеринбурге в октябре. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Уточняется, что областной суд принял решение не заключать Романова под арест.

По данным из открытых источников, Романов является индивидуальным предпринимателем.

Фигурантами по делу являются еще четыре человека, которых подозревают сбыте фальсифицированного алкоголя, который оказался разбавлен метиловым спиртом.

Надиру Мамедову, Армену Аветисяну, Анару Айвазову и Микайылу Назарову суды первой инстанции избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

17 октября председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела.

В период с 7 по 14 октября в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек сбывали гражданам метиловый спирт. Было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. К 26 октября число людей, которые умерли от отравления метанолом, выросло до 30.

Уточнялось, что спирт продавали на розлив на рынке «Ботанический» на улице Патриса Лумумбы.

По информации источника, знакомого с ситуацией, владельца бизнеса многократно штрафовали за незаконное предпринимательство, в том числе 12 октября — спустя пять дней после первых смертей.