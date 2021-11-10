Прямой эфир
Экономика
Прокачка газа по трубопроводу «Ямал–Европа» в ФРГ выросла на четверть
Мир
Озвучена тема новых переговоров Путина и Байдена
Общество
Гособвинение оценило приговор суда по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Мир
Пробравшихся через границу в Польшу мигрантов задержали
Общество
Гинцбург рассказал о планах создать универсальную вакцину от ротавируса и гриппа
Мир
Патрушев отметил активизацию международных встреч по Афганистану
Наука
Ученые РФ сделали шаг к созданию лекарства от Паркинсона и Альцгеймера
Общество
Иммунолог объяснил причины скачков уровня антител к COVID-19
Мир
В МИД РФ задумались об открытии консульства в Ванкувере
Мир
Фумио Кисида переизбран на пост премьер-министра Японии

Еще один фигурант появился в деле об отравлении метанолом на Урале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель поселка Белоярский Свердловской области Олег Романов стал подозреваемым по делу об отравлении людей метиловым спиртом в Екатеринбурге в октябре. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отрава у дома: фигурантов дела о суррогатной водке уже задерживали
Тогда подозреваемые отделались штрафом

Уточняется, что областной суд принял решение не заключать Романова под арест.

По данным из открытых источников, Романов является индивидуальным предпринимателем.

Фигурантами по делу являются еще четыре человека, которых подозревают сбыте фальсифицированного алкоголя, который оказался разбавлен метиловым спиртом.

Надиру Мамедову, Армену Аветисяну, Анару Айвазову и Микайылу Назарову суды первой инстанции избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

17 октября председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела.

В период с 7 по 14 октября в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек сбывали гражданам метиловый спирт. Было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. К 26 октября число людей, которые умерли от отравления метанолом, выросло до 30.

Уточнялось, что спирт продавали на розлив на рынке «Ботанический» на улице Патриса Лумумбы.

По информации источника, знакомого с ситуацией, владельца бизнеса многократно штрафовали за незаконное предпринимательство, в том числе 12 октября — спустя пять дней после первых смертей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021