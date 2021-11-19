Одна из отравившихся метанолом в Казани умерла в больнице

Отравившаяся метанолом в Казани девушка, которая находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии, скончалась. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в минздраве Татарстана.

«К сожалению, одну пациентку спасти не удалось, несмотря на все усилия врачей, которые буквально все эти дни жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей. От имени министерства здравоохранения Татарстана и лично министра приносим соболезнования», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что большинство из поступивших в казанскую городскую больницу № 7 в настоящее время находятся в стабильном состоянии.

16 ноября с симптомами отравления в Казани были госпитализированы 13 человек 1999–2003 годов рождения.

По факту отравления следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Четырех подозреваемых задержали.

В ходе расследования было установлено, что после того, как 14 граждан выпили спиртосодержащую жидкость, они почувствовали недомогание и обратились к врачам. В пресс-службе следственного управления СК России по Республике Татарстан пояснили, что молодые люди перепутали бутылки и по ошибке употребили незамерзайку, смешав ее с ароматизаторами.