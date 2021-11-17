Минздрав рассказал о состоянии отравившихся метанолом в Казани

Состояние госпитализированных с отравлением метанолом 13 молодых людей в Казани за ночь не изменилось. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает представитель минздрава Татарстана.

«Состояние без изменений, трое остаются в реанимации, врачи продолжают лечение», — сказал он «РИА Новости».

Главный токсиколог министерства здравоохранения Татарстана Алия Насибуллина уточняла, что 10 пострадавших в результате отравления находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные трое в тяжелом состоянии.

Пациенты 1999–2003 годов рождения с симптомами отравления в Казани были госпитализированы 16 ноября. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело.

Дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Согласно предварительным данным, все они употребили алкоголь, приобретенный у неустановленного лица.

Как уточнил в беседе с «Известиями» нарколог Игорь Гореликов, доза метанола, которая может обернуться летальным исходом,оценивается в 30 мл вещества. Эксперт пояснил: этанол мало чем отличается от метанола, однако последнего вещества не должно быть в организме. Тем не менее по ошибке люди могут принять небольшие дозы метанола.