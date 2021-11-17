Нарколог назвал смертельную дозу этанола для человека

Отравление этанолом может наступить при употреблении 5-10 мл вещества, о чем рассказал нарколог Игорь Гореликов 17 ноября в беседе с «Известиями» в связи с массовым отравлением метанолом в Казани.

Эксперт пояснил: этанол мало чем отличается от метанола, однако последнего вещества не должно быть в организме. Тем не менее, по ошибке люди могут принять небольшие дозы метанола.

«Концентрация патогенная для организма, центральной нервной системы, метаболизма. Острое отравление может наступать при 5-10 мл этанола, попадающего в организма. Тяжелое отравление, может возникать слепота. А 30 мл уже приводят к летальному исходу», — сказал врач.

Он уточнил, что устойчивость к ядам у каждого организма разная, но при любой толерантности, их не должно быть в крови. У отравившихся в Казани студентов в крови обнаружили по 0,4% метанола, а у одной девушки — 3,4%. Сложность отравления метанолом еще и в том, что его непросто выявить, но последствия его разрушительны для самых важных систем организма.

«Он всасывается в желудке и тонком кишечнике и почти весь метанол метаболизируется в печени, распадается. В результате образуются муравьиная кислота и формальдегид, которые обладают высокой токсичностью. Эти метаболиты удаляются почками, а меньшая часть, в неизмененном виде, через легкие. При этом метанол преимущественно не является ядом нервного и сердечно-сосудистого действия. Токсическое действие метанола связано с угнетением ЦНС, развитием метаболического ацидоза, поражением сетчатки глаза и дистрофией зрительного нерва», — объяснил кандидат медицинских наук.

Гореликов порекомендовал при отравлении сразу обращаться к специалистам. Этаноловая интоксикация может быть купирована в наркологическом отделении, а метаноловая — область специалистов по токсикологии.

Массовое отравление студентов суррогатным алкоголем произошло в Казани 16 ноября. Трое человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 10 человек поступили в больницу в состоянии средней тяжести. Студенты 1999–2003 годов рождения пили контрафактную водку из канистры, которую купили через знакомых. У них диагностировано отравление метанолом.

Список пострадавших от некачественного алкоголя студентов приводит РЕН ТВ. В их числе — Поярков А., Щукина А., Сатин Р., Афанасьева К., Ибрагимов Р., Мансуров Э., Ишинбаев М., Нефедов Р., Сайрутдинов И., Пояркова Д., Хамитова М., Прокудина А.

Следственные органы возбудили уголовное дело после отравления в Казани. Дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), сообщили в Следственном управлении СК России по Татарстану.