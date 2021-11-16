Число отравившихся в Казани метанолом выросло до 13

В результате отравления метанолом в Казани пострадали 13 человек. Об этом рассказала во вторник, 16 ноября, главный токсиколог министерства здравоохранения Татарстана Алия Насибуллина.

«На данный момент 13 человек поступили, трое из них в тяжелом состоянии. Десять пациентов отделения находятся в средней степени тяжести. У всех подозрение на отравление метанолом», — сообщила Насибуллина в ходе беседы с журналистами.

Ранее в этот день следственные органы возбудили уголовное дело после отравления в Казани. Отмечалось, что пострадавшие 1999–2003 годов рождения были госпитализированы во вторник.

Дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Согласно предварительным данным, все они употребили алкоголь, приобретенный у неустановленного лица.

В октябре в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек сбывали гражданам метиловый спирт. Было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. К 3 ноября число людей, которые умерли от отравления метанолом, выросло до 35.

17 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование этого уголовного дела.

Метанол — технический спирт, который добавляют в растворители, средства бытовой химии. В ликеро-водочной и пищевой промышленности его использование запрещено из-за высочайшей токсичности. Метиловый спирт часто используется как заменитель этанола при производстве суррогатного алкоголя.