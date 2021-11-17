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Четверо подозреваемых задержаны после отравления студентов суррогатом в Казани

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Полицейские задержали четырех граждан, подозреваемых в сбыте контрафактного алкоголя после массового отравления студентов в Казани. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 17 ноября, на сайте МВД по Республике Татарстан.

«После массового отравления студентов в Казани полицейские установили и задержали не только гражданина, у которого была приобретена спиртосодержащая жидкость, но и всю цепочку сбытчиков», — указано в заявлении.

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Кроме того, в МВД уточнили, что сбытом занимались четыре казанца, все они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия.

Днем ранее с симптомами отравления в Казани были госпитализированы 13 человек 1999–2003 годов рождения. Сообщалось, что 10 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные трое в тяжелом состоянии в реанимации.

По факту отравления следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В ходе расследования было установлено, что после того, как 14 граждан выпили спиртосодержащую жидкость, они почувствовали недомогание и обратились к врачам. В пресс-службе следственного управления СК России по Республике Татарстан пояснили, что молодые люди перепутали бутылки и по ошибке употребили «незамерзайку», смешав ее с ароматизаторами.

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