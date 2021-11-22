Первый кинотеатр в Москве ввел систему QR-кодов

Первый кинотеатр в Москве — Центр документального кино — объявил о введении QR-кодов. С 22 ноября ЦДК можно посещать только после предъявления QR-кода. Об этом в понедельник «Известиям» сообщила основатель ЦДК Софья Капкова.

По ее словам, нововведение — необходимая мера, которая позволила кинотеатру увеличить количество посадочных мест на каждом сеансе с 50% до 70%. Капкова также добавила, что возвратов билетов на сеансы после объявления о введении QR-кодов немного.

«И вообще для меня странно показывать кино с просветительской целью и при этом мыслить не прогрессивно. Наш зритель умный, сознательный и ответственный. Так что пока что мы настроены оптимистично и верим, что аудитория такую инициативу воспримет с благодарностью. Ведь гораздо спокойнее понимать, что с тобой в одном помещении находятся люди, чьи ценности и взгляды, в том числе на вакцинацию, вы разделяете. И, конечно, мы хотим скорее вернуться к нормальной жизни, но отдаем себе отчет в том, что QR-коды — это уже новая форма нашей нормальной новой жизни», — рассказала Капкова.

16 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 2,2 млрд рублей на поддержку театров, музеев, концертных и выставочных залов на фоне пандемии коронавируса. Согласно тексту документа, отдельный транш — 196 млн рублей — направят Большому театру России, еще 197 млн рублей — Государственному Эрмитажу.

До этого, 7 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице сохраняется ряд ограничений после окончания нерабочих дней. Так, посещать театры и музеи можно только при наличии QR-кодов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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