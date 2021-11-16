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Учреждениям культуры выделили 2,2 млрд рублей поддержки на фоне пандемии

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 2,2 млрд рублей на поддержку театров, музеев, концертных и выставочных залов на фоне пандемии коронавируса. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

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В распоряжении говорится, что из общей суммы более 1,2 млрд рублей будет направлено Министерству культуры для дальнейшего предоставления субсидий подведомственным театрально-концертным организациям и еще свыше 606 млн рублей — для субсидий подведомственным музеям.

Согласно тексту документа, отдельный транш — 196 млн рублей — направят Большому театру России, еще 197 млн рублей — Государственному Эрмитажу.

Ранее, 11 ноября, Мишустин заявил, что правительство РФ выделит более 2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры в связи с пандемией. Он добавил, что это не первая мера поддержки сферы культуры в период пандемии, и помощь таким организациям продолжится. Также премьер-министр напомнил, что из-за распространения коронавируса учреждениям культуры приходится непросто, по-прежнему действуют ограничения на посещение мероприятий. В результате театры, музеи, концертные и выставочные залы испытывают финансовые трудности и получают меньший доход, отметил он.

До этого, 7 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице сохраняется ряд ограничений после окончания нерабочих дней. Так, посещать театры и музеи можно только при наличии QR-кодов.

2 июля в Минкультуры сообщили, что власти РФ готовят новые меры поддержки сферы культуры. В министерстве считают необходимым компенсировать театрам, музеям и другим федеральным учреждениям культуры часть расходов на зарплаты сотрудников, содержание зданий и выплату налогов. Отмечалось, что для этого Минкультуры собирало данные о дефиците средств, связанном с недополучением внебюджетных доходов подведомственных учреждений, после чего направило обращение в Минфин для выделения дополнительного финансирования.

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