ЦБ объяснил предписание о приостановке торгов облигациями «Роснано»

Решение о приостановке торгов бумагами «Роснано» было принято Центральным банком после получения информации, что госкомпания обсуждает с узким кругом кредиторов разные сценарии реструктуризации долга. Об этом 22 ноября рассказали «Известиям» в регуляторе.

Меры приняты для защиты интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании. Также это позволило не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров.

«В настоящее время торги ведутся в обычном режиме», — отметили в ЦБ.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам возможный дефолт госкорпорации «Роснано». По его словам, этим вопросом заняты в правительстве.

19 ноября по распоряжению Центробанка на Мосбирже были приостановлены торги облигациями компании на общую сумму более чкс 70 млрд рублей, отмечает «Газета.Ru». Мера коснулась бумаг. выпущенных с 2014 по 2020 год.

18 ноября сообщалось, что Мосбиржа приготовила новые требования к эмитентам. В следующем году компаниям придется раскрывать нефинансовую информацию, чтобы их ценные бумаги попали в ранг самых надежных и могли привлекать средства и от крупных, и от неквалифицированных инвесторов.