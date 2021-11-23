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Те еще цветочки: как продавцы кенийских роз едва не угробили российских производителей

Решать вопрос о теневом ввозе цветочной продукции в РФ через белорусскую границу пришлось на уровне властей двух стран
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Те еще цветочки: как продавцы кенийских роз едва не угробили российских производителей
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2021-11-22 15:34:49
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В России пресекли действие схемы, из-за которой едва не прекратил существование отечественный бизнес по выращиванию живых цветов, выяснили «Известия». Работала она около четырех лет, и участие в ней, как утверждают источники редакции, принимали сразу два десятка крупных компаний. В 2016–2020 годах российские предприниматели активно ввозили живые цветы из Африки и других стран через границу Белоруссии, которая обнулила для них НДС. Пока поставщики «на законных основаниях» получали сверхприбыли, производство цветов в РФ оказалось на грани выживания, не выдержав конкуренции. Договариваться об отмене льгот, которыми умело пользовались изобретательные предприниматели, пришлось на уровне правительств двух стран. В скором времени участники схемы рискуют стать фигурантами расследования об отмывании средств — не исключено, что полученная прибыль надолго в России не задерживалась.

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Золотые цветы

Росфинмониторинг уже начал проверку отечественных компаний, которые занимались поставками из Белоруссии импортных цветов, рассказал «Известиям» источник на рынке, знакомый с ситуацией. Речь идет о признаках нарушения валютного законодательства — незаконном выводе средств из России. Около четырех лет предприниматели использовали законодательные льготы в соседней стране, чтобы получать повышенную прибыль. В 2016–2020 годах цветочники едва ли не в промышленных масштабах ввозили продукцию из Африки и других стран через границу Белоруссии, которая обнулила для них НДС.

В России, куда в итоге попадали эти «белорусские» розы, герберы и тюльпаны, они продавались по завышенной стоимости. Но прибыль, судя по всему, в итоге осела не в РФ.

Те еще цветочки
цветы продажа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Данные об этом в Росфинмониторинг передал Федеральная таможенная служба. Ведомство уже направило запросы в иностранные подразделения финансовых разведок, сообщил собеседник редакции, знакомый с ситуацией. В отношении каких именно компаний идут проверки, он не уточнил. Однако добавил, что уголовное дело о незаконных валютных операциях при ввозе цветочной продукции (ч. 3 ст. 193.1 УК) уже возбуждено.

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В Росфинмониторинге также отказались сообщить, в отношении каких компаний идут проверки. Закон ограничивает распространение информацию «о мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пояснили «Известиям» в ведомстве.

Ушли к соседям

Налоговую льготу для компаний с таможенным складом, которые ввозили в страну продукцию и далее продавали ее в другие государства, Белоруссия предоставила в 2011 году. Речь идет о нулевом НДС для уполномоченных экономических операторов, которые занимались реэкспортом. Такое положение было зафиксировано в указе президента Белоруссии «О стимулировании реализации товаров».

— Под эту норму в 2011-м попало около 200 компаний, которые ввозили в Белоруссию цветы. Все ли из них воспользовались новой возможностью или только некоторые, сейчас сказать сложно. Судя по всему, сначала нулевым НДС пользовались две-три компании. В 2019 году отечественные компании заметили конкурентов, и тогда ввоз шел очень активно, — рассказал в беседе с «Известиями» глава Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.

Те еще цветочки
граница белоруссия россия
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Торговые потоки перестраивались постепенно. По данным источника «Известий», с 2016 по 2020 год импорт срезанных цветов из третьих стран с оформлением в российских таможенных органах сократился более чем в два раза: с 49,5 тыс. до 19 тыс. т. А ввоз продукции в Белоруссию вырос с 10,8 тыс. до 55,5 тыс. т. В 2020 году практически все (97%) цветы от белорусов РФ получила в рамках реэкспорта, утверждает собеседник редакции.

По его информации, заявленная стоимость сделок при перепродаже цветов между белорусскими и российскими контрагентами нередко оказывалась в десятки раз ниже стоимости реализации продукции в РФ.

— Таким образом, очевидно реализовывалась схема разгона цены через цепочки перепродаж, — отмечают собеседники «Известий».

На цену ввезенных от соседей цветов в этот период влияло два фактора, пояснили «Известиям» в Минпромторге. Прежде всего, это возможность белорусских уполномоченных экономических операторов не уплачивать НДС при импорте товаров, если их далее экспортируют в другие страны. А также особенности уплаты НДС при ввозе продукции из Белоруссии в Россию: налог начисляют не на таможенную стоимость, а на фактурную, которая зачастую сильно занижена.

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Все «легально»

По данным «Известий», практически все поступившие в Россию цветы по льготному НДС в Белоруссии оформляли четыре уполномоченных экономических операторов: «Влате логистик», «Белтаможвилия», «Белтаможсервис», «Глобалкастом–Комерс». На запросы «Известий» к моменту публикации ни в одном из них не ответили. С российской стороны их получателями выступали 20 компаний, на шесть из которых пришлось 73% реэкспорта от соседей. Их названия пока не раскрываются. Сегодня крупнейшими игроками в этой сфере на отечественном рынке являются розничные сети «Просто цветы», «ЦветыОптРозница», «Цветочный город» (бренды Мосцветорг, «Магазин букетов», «Цветы души» и тд), «Цветочный ряд», «Цветовик». Во всех компаниях на запросы «Известий» не ответили.

Крупнейшими импортерами цветов в РФ выступают пять компаний: «Цветочный Экспресс», «Азалия», «Фантазия», «Фаворит», «Планета цветов», сообщили в Национальной ассоциации цветоводов. С кем из них в 2016–2020 годах работали продавцы в России, в Ассоциации цветочного ритейла не уточнили. В компаниях отказались отвечать на вопросы редакции.

Те еще цветочки
цветы розы букет
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Сейчас сложно сказать, какие конкретно компании участвовали в схеме с реэкспортом, размышляет Алексей Антипов. Но в любом случае свою продукцию они распространяли через отечественную розницу: на 90–95% она представлена индивидуальными предпринимателями, сказал он. ИП освобождены от уплаты НДС, поэтому получалось так: в Белоруссии импортеры могли по предоставленной льготе не уплачивать налог с цветов, а в РФ продавцы и не должны были платить этот сбор в размере 20% — у них совершенно другой режим налогообложения.

— Схема реэкспорта была легальной, никакие законы не нарушались. Белоруссия хотела поддержать свой бизнес, но в итоге поддержки не получилось. Это обернулось тем, что торговые потоки между странами изменились. В опте импортная продукция из Белоруссии подешевела на 10%, отечественные производители не могли конкурировать с ними, предприятия столкнулись с серьезными сложностями, вплоть до разорений, — сказал Алексей Антипов.

Например, в 2021 году обанкротилась российская компания «Роузхилл». С 2011 по 2021 год на рынке не появилось ни одного нового игрока, подчеркнул эксперт.

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Остановить льготу

Из ведомств Минпромторг первым обратил внимание на сложившуюся проблему, напомнил Алексей Антипов. В сентябре прошлого года министерство вынесло вопрос с белорусскими цветами на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, рассказали «Известиям» в ведомстве. Тогда Минпромторг, ФТС и налоговая служба объединили усилия. Позже к ним присоединился Минфин. Ведомства работали над тем, чтобы предотвратить схемы минимизации НДС при импорте в Россию цветов, в первую очередь, через Белоруссию. Продукцию ввозили без уплаты пошлин и НДС.

С февраля 2021 года ФТС подключила свои мобильные группы на российско-белорусском участке границы, напомнили в службе: таможенники контролировали ввоз цветов. В это время бизнес, профильные ассоциации проводили консультации с представителями власти: Минфином, Минэком и другими, добавил президент Ассоциации цветочного ритейла Артем Николашин.

Те еще цветочки
цветы таможня
Фото: ТАСС/Михаил Метцель

— Именно политическая воля ФТС и Минфина привела к тому, что за несколько месяцев была уничтожена схема, из-за которой бюджет недополучал миллиарды рублей, — считает он.

В Минфине «Известиям» уточнили, что проблему обсуждали с Белоруссией: в результате удалось добиться отмены правила о нулевом НДС. 19 августа страна сняла действовавшие с 2011 года основания для применения льготы. Это позволило решить проблему с занижением стоимости ввозимых в РФ цветов.

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Весь комплекс дал результаты: с 1 февраля по 16 ноября 2021 года вырос объем цветов через таможенную границу ЕАЭС: с почти 15,9 тыс. до 62,1 тыс. т. Поступления в бюджет за этот период увеличились до 8,2 млрд рублей, что на 5,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только этого мало

Стоимость цветов выросла примерно на 10%, но для потребителя это было не резким изменением, говорит Алексей Антипов.

— Например, в 2020 году в опте роза стоила 35 рублей, а в рознице — около 100. В 2021 году закупочная цена выросла в среднем на 4 рубля, а на прилавке так и осталась 100 рублей, — пояснил он.

Он напомнил, что в 2014 году РФ сократила импортные пошлины на цветы с 15% до 5% (за кг или от общей цены партии). Это серьезно усложнило конкуренцию на рынке. У отечественных производителей фактически нет льгот и субсидий от государства, сказал Алексей Антипов. Сумма уплачиваемого НДС составляет около 12% от оборота. Поэтому на борьбе с белорусской схемой останавливаться не стоит, уверен он.

Те еще цветочки
Сотрудница за работой в тепличном хозяйстве
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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— До сих пор никто не занимался импортозамещением в отрасли, цветы — это роскошь, говорили чиновники производителям. Только в этом году Минсельхоз предоставил компаниям льготные кредиты на 8 лет под строительство новых комбинатов. С учетом того что они окупаются 18 лет, претендентов будет немного. Компании уверены, что повышение импортной пошлины до 15% — необходимая мера для равной конкуренции с импортерами, — рассказал эксперт.

По данным Минсельхоза, направление цветоводства в нашей стране является перспективным и обладает значительным потенциалом развития, сказали «Известиям» в министерстве. В 2020 году отрасль сохранила положительную динамику производства. В организованном секторе было выращено 279,1 млн штук цветов и бутонов, что на 11,8% больше показателя 2019 года и на 39% выше уровня 2016 года.

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