Пишется слитком: кто вывозит российское золото в Британию

Россия в 2020 году увеличила экспорт золота в три раза. Отечественные банки продали 34,5 т слитков, сократив свои запасы драгметалла почти на 40%. При этом значительная часть запасов ушла в Великобританию. Зачем банки избавлялись от золота, почему спрос рекордно вырос и сколько на них заработали, разбирались «Известия».

Устроили распродажу

По данным Федеральной таможенной службы, весь экспорт золота в прошлом году составил $18,5 млрд. Это в три раза больше, чем годом ранее. Наибольший объем экспорта приходится на Великобританию — 290 т на сумму $16,9 млрд. В натуральном выражении вывоз золота вырос до 320 т. Годом ранее этот показатель составил 123 т.

В апреле 2020 года правительство России разрешило Минпромторгу выдавать производителям лицензии на экспорт металла на основе согласованного с Минфином заявления. До этого генеральные лицензии на экспорт выдавались только банкам, получившим соответствующую лицензию ЦБ.

Банки в 2020 году устроили настоящую распродажу золота, накопленного в хранилищах. Кредитные организации избавились от 34,5 т слитков. По итогам года запасы драгметалла у банков сократились на 38%.

В нужное время

Российское золото потекло на экспорт после того, как пандемия обрушила нефтегазовые доходы. Только в марте-апреле, когда цена барреля в Европе опускалась до уровней конца 1980-х годов, банки продали 8,6 т. Это больше, чем за предыдущие четыре месяца вместе взятые. Один Сбербанк в апреле продал 5,5 т — треть всего золота, что имел в сейфах к тому моменту.

Объемы экспорта драгметалла ($18,5 млрд за прошлый год), разумеется, не компенсировали недостаток доходов от нефти и газа. Экспорт углеводородов принес в 2020 году суммарно около $97 млрд против $162 млрд годом ранее, то есть снизился на $65 млрд.

Пишется слитком_1 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Однако время для продажи было выбрано удачное: в 2020 году золото било рекорды. За весь год золото подорожало на 21,7%, а особенно бурный рост пришелся на первую половину года. С марта по август цена золота выросла на 30% и достигла исторического максимума с 2011 года, превысив $2000 за тройскую унцию. Этому способствовала совокупность факторов, в первую очередь экономическая неопределенность из-за пандемии коронавируса. В таких условиях инвесторы выбирали для финансовых вложений наиболее стабильные активы, каковым и является золото. Прошлый год ознаменовался существенным ростом инвестиционного спроса на золото, что также привело к подорожанию.

Аналитики указывают, что золото продавали не все банки, а только те, у кого есть потребность снизить риски, подкорректировать баланс активов, либо из желания компенсировать убытки по кредитному портфелю.

«Золото — довольно волатильный товар, но в этом году оно впервые за много лет показало существенный прирост и в долларах, и в рублях. В итоге банки, которые накапливали металл до подорожания, получили возможность продать его по комфортной цене, зафиксировав прибыль», — отмечает Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс».

ЦБ продал излишки

К продажам драгметалла впервые за 13 лет подключился и Банк России. В третьем квартале золотой запас ЦБ уменьшился на 1,2 т, или на 400 тыс. унций. Сделки состоялись в июле (на 100 тыс. унций) и в сентябре (на 300 тыс. унций).

Как поясняет Валерий Емельянов, ЦБ сокращал позиции в золоте не из стремления заработать, а просто потому, что доля золота в резервах превысила оптимальный предел. По правилам управления портфелем в такой ситуации приходится делать ребалансировку, продавая подорожавшие активы.

«Весной ЦБ РФ объявил о приостановлении покупок золота, поэтому продажа драгоценного металла за рубеж, где спрос на него был обеспечен притоками средств в ETF-фонды, — вполне логичное явление. Кроме того, перед тем, как снизиться на 38% год к году по итогам 2020-го, объем запасов в банках достиг исторического максимума, составив в начале сентября 121 т, что соответствует росту более чем на 33% с начала года », — указывает Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитала».

Что дальше

Сохранится ли рост спроса на золото на мировом рынке и насколько оно может подорожать? Аналитики предполагают, что рост инвестиционного спроса, подобный тому, который наблюдался в 2020 году, скорее всего, не повторится: факторы, которые его вызвали, уже не так сильны.

Так, сейчас спрос на драгметалл обеспечен в основном слабостью доллара . Власти США за 2020 год нарастили денежную массу на $4 трлн, перевыполнив план по эмиссии на четыре года вперед. Печатный станок работал на полную мощность, экономику накачивали деньгами, чтобы поддержать в пандемический кризис. Это спровоцировало ослабление американской валюты. Рынок ожидает роста инфляции и закладывает этот рост в стоимость драгметалла уже сейчас.

«Однако на данный момент признаков разгона внутренних цен в США нет, и это сдерживает дальнейший рост золота. Если ФРС сможет, как и в предыдущие годы, ювелирно очистить рынок от лишней денежной массы, то для золота это будет иметь негативные последствия. Оно снова начнет дешеветь и может находиться в нисходящем тренде много лет, пока не придет очередной глобальный кризис», — считает Валерий Емельянов.

Неопределенность, связанная с COVID-19, постепенно уходит по мере увеличения темпов продолжающейся вакцинации населения, а дальнейшее значительное смягчение монетарной политики вряд ли возможно: ставки в развитых странах и так близки к минимальным значениям, указывает Михаил Беспалов из « КСП Капитала » .