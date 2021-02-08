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Серебряная медаль: соцсети пошли на штурм рынка драгоценных металлов

Возможности частников по разгону цен на активы пока ограничиваются небольшими компаниями, но в будущем ситуация может измениться
Фото: Global Look Press/kallejipp/imago-images
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Серебряная медаль: соцсети пошли на штурм рынка драгоценных металлов
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2021-02-04 20:33:13
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Подъем акций сети магазинов видеоигр GameStop, кинотеатров AMC и некоторых других бумаг совместными усилиями мелких частных инвесторов из соцсетей наделал немало шума в последние недели. Акции проблемных компаний выросли в цене на тысячи процентов, а опытнейшие менеджеры хедж-фондов чесали затылки, подсчитывая многомиллиардные убытки. Спустя несколько дней внимание инвесторов переключилось на рынок второго по популярности драгоценного металла — серебра. Однако здесь не вышло: цены, быстро взлетев более чем на 10%, столь же быстро и вернулись к исходным значениям. Эта история достаточно наглядно показала пределы могущества «народного инвестора», который так сильно напугал Уолл-стрит.

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Серебро с давних пор занимает в инвестиционном мире особое место. Вложения в этот металл были убежищем для бунтарей, скептиков и нон-конформистов, которые считали, что текущая финансовая политика ведет фондовый рынок к краю пропасти. Серебро в отличие от «неоправданно надутых» активов и валют является ценным товаром, который исторически являлся денежным средством, а сейчас имеет широкое применение в самых разных секторах экономики.

Как, собственно, и золото. Но серебро демократичнее. Для покупки унции золота нужно почти $2000, тогда как серебро в 70100 раз дешевле. Практически любой человек может прикупить себе немного физического или бумажного серебра. Среди активных сторонников этого металла хватает хорошо известных «неортодоксальных» инвесторов. К примеру, Макс Кайзер, который в 2010 году призывал обрушить банк JP Morgan, — «главный финансовый террорист Уолл-стрит» — массовой покупкой серебра. которое банкиры активно «шортили».

Серебряная медаль
Серебряная медаль: соцсети пошли на штурм рынка драгоценных металлов
Фото: Global Look Press/imago stock&people

При этом часто считается, что серебро сильно недооценено, поскольку сейчас его соотношение к стоимости золота ниже, чем это было в среднем в прошлом. Да и раньше многие инвесторы теоретизировали об искусственном занижении цен на серебро, ссылаясь на политику ФРС, которая продавала металл для поддержания его «монетарной стоимости». Неудивительно, что и новое поколение инвесторов в соцсетях тоже активно интересовалось слитками и вложениями в фонды, вкладывающими в серебро.

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После операции c GameStop и AMC внимание мелких трейдеров переключилось на другие рынки. Идеи, что банки, как и раньше, держат по серебру короткие позиции, никуда не делись, так что в уже хорошо известном сообществе WallStreetBets вскоре появился пост (сейчас уже удаленный), в котором предлагалось вложиться в серебро и таким образом наказать банкиров, в первую очередь JP Morgan. Идею немедленно поддержали некоторые инвесторы покрупнее, в частности братья Винклвоссы, назвавшие разгон рынка серебра «яростью против машины».

Цены немедленно полетели вверх. В среду, 27 января, унция серебра стоила $25, а к утру 1 февраля подскочила почти до $30. В инвестиционный фонд iShares Silver Trust было влито почти $1 млрд, что заставило его за пару дней увеличить свои серебряные запасы на 34 млн унций. Столько серебра вся мировая горнодобывающая индустрия производит за две недели. Спрос был настолько велик, что у розничных продавцов физического серебра образовался временный дефицит. На рынке возникло что-то вроде паники, поскольку резкий рост цен на критически важный ресурс мог затронуть уже не только игроков Уолл-стрит, но и реальный сектор экономики.

Серебряная медаль
Серебряная медаль: соцсети пошли на штурм рынка драгоценных металлов
Фото: Global Look Press/Klaus Martin Hoefer/imago-images

Но уже 2 февраля стало выясняться, что инвесторы с Reddit в данном случае не смогут поддержать высокие темпы роста. Во-первых, многие из авторитетных пользователей начали призывать не отвлекаться от «миссии» поддержки GameStop и AMC. Во-вторых, инвесторам не удалось обнаружить конкретные организации, которые бы играли на понижение золота, так что цели «сделать больно хедж-фондам и банкам» в данном случае было достичь сложно. В-третьих, против частников сыграл сам размер рынка.

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Ликвидность акций сравнительно небольших компаний невелика. Здесь даже малая по объему своих ресурсов группа инвесторов может радикально изменить цены. Серебро — совсем другое дело. Объемы торговли металлом только на Лондонской бирже составляют десятки миллиардов долларов, тогда как капитализация GameStop (до начала бурного роста ее акций) не достигала и полутора миллиардов. Соответственно, возможности мелких инвесторов определять рынок были несопоставимо меньше.

В итоге атака захлебнулась. 2 февраля цены откатились к $27 за унцию, 4-го — к $26. Сейчас серебро стоит лишь чуть дороже, чем неделю назад. Многие из тех инвесторов, кто присоединился к массовой скупке ближе к концу, в итоге скорее потеряли деньги.

Предварительные результаты выхода «народных инвесторов» на серебряный рынок показали лимит их возможностей. Управлять слишком большим по капитализации сектором нереально, особенно с учетом недостатка согласованности в действиях. Скорее всего, похожие результаты будут ожидать их в случае набега еще на какой-то популярный актив. Хедж-фонды и крупные банки могут вздохнуть спокойно.

Серебряная медаль
Серебряная медаль: соцсети пошли на штурм рынка драгоценных металлов
Фото: Global Look Press/XinHua
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Но не все так просто. Число мелких инвесторов в последний год растет день от ото дня. «Приключения» сообщества WSB наверняка привлечет на фондовый рынок новых игроков, взбудораженных идеей принести в мир справедливость и заработать денег одновременно. За прошлый год только в США на рынке появилось 12 млн новых инвесторов, которые охватили более 19,5% объема торгов. Для сравнения, в 2019 году их доля рынка не превышала 4%, а после кризиса 2008 года вообще провозглашалась «смерть частного инвестора» вся Уолл-Стрит была подчинена крупным институтам. Между тем когда-то мелкие частники владели до 90% всех акций американских компаний.

В мировом масштабе такие проценты никогда не достигались, но в нынешнем глобализированном мире подобное активное инвестирование становится весьма популярным видом деятельности. В России, к примеру, бум частного инвестирования грянул еще в 2019 году (почти 2 млн новичков только на Мосбирже). Таким образом, при условии большей согласованности действий мелким инвесторам в будущем могут быть по силам и «серьезные задачи».

Такая ситуация может быть крайне опасной для всего финансового рынка — последний раз большой заход частников в США стал одной из причин бума и краха доткомов. Другие страны такого опыта вообще не имеют, и поэтому регуляторы не всегда смогут адекватно среагировать. С другой стороны, современный фондовый рынок с полностью оторванными от реальности ценами все больше похож на казино. В случае, если произойдет большой крах, последними, кого в этом нужно будет винить, являются частники.

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