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Главврача на Сахалине отстранили от должности за торговлю QR-кодами

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Главный врач Синегорской участковой больницы на Сахалине отстранен от должности из-за подозрений в торговле QR-кодами и уничтожении вакцины от коронавируса. Об этом стало известно в понедельник, 22 ноября.

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«На период проведения следственных действий Михаил Сушко отстранен от руководства медицинским учреждением. В отношении главного врача проводятся следственные действия по факту проверки данных о возможной фальсификации сертификатов вакцинации», — рассказали в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России выявили факт злоупотребления должностными полномочиями главврачом Сушко.

По предварительной информации, он давал указания персоналу включать в государственные информационные системы сведений о вакцинации пациентов без фактической прививки и посещения клиники. Неиспользованная вакцина уничтожалась, сообщает портал Sakhalin.info.

Следователями следственного управления УМВД по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Медучреждение на период следственных действий продолжит работать для жителей Синегорска в штатном режиме.

17 ноября сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать диплома врача тех медиков, которые отговаривают пациентов от вакцинации. Такой специалист профнепригоден и нарушает клятву Гиппократа, уверен он.

Эту идею поддержал и глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он напомнил, что врач назначен государством на свою должность, чтобы лечить и быть посредником между лекарством и больным.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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