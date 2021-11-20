Врачей-«антиваксеров» предложили лишать дипломов

Глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации. Об этом он заявил в субботу, 20 ноября.

«Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью. <...> Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом?» — рассказал «РИА Новости» Гинцбург.

Он напомнил, что врач назначен государством на свою должность, чтобы он лечил, чтобы был посредником между медицинской процедурой или лекарством и больным. Лекарство в данном случае — вакцина.

10 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России существуют меры по борьбе с антипрививочными движениями. Как указал глава ведомства, поведение врачей-«антиваксеров» является крайне некорректным.

Помощник министра Алексей Кузнецов уточнил, что Мурашко не считает необходимым введение дополнительной ответственности для врачей, выступающих против вакцинации от коронавируса. Подразумевалось, что подобное поведение некоторых медработников ставит под угрозу жизни и здоровье граждан. Однако на предложение депутатов внести изменения в законодательство, в том числе в уголовное, министр ответил, что это не требуется.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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