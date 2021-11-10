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Минздрав РФ опроверг сведения об уголовном наказании для врачей-«антиваксеров»

Минздрав РФ: Мурашко не предлагал привлекать к уголовной ответственности медиков-«антиваксеров»
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко не считает необходимым введение дополнительной ответственности для врачей, выступающих против вакцинации от коронавируса. Об этом 10 ноября заявил помощник министра Алексей Кузнецов.

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Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что глава ведомства якобы предложил ввести уголовное наказание для медиков-«антиваксеров».

По словам Кузнецова, министр в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья подчеркнул, что подобное поведение некоторых медицинских работников ставит под угрозу жизни и здоровье граждан.

«При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами», — уточнил он в беседе с ТАСС.

Ранее в этот день Мурашко заявил, что в России существуют меры по борьбе с антипрививочными движениями. Как указал глава ведомства, поведение врачей-«антиваксеров» является крайне некорректным.

Ранее, 4 ноября, Росздравнадзор попросил территориальные органы ведомства выявлять граждан, которые активно участвуют в антипрививочной кампании и распространяют ложную информацию о вреде вакцинации против COVID-19.

19 октября старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов в беседе с «Известиями» указал на то, что альтернативы вакцинации в борьбе с пандемией просто нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 октября назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии. Он подчеркнул, что необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования.

Российским законодательством предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ).

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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