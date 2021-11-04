Росздравнадзор будет выявлять антипрививочников

Росздравнадзор попросил территориальные органы ведомства выявлять граждан, которые активно участвуют в антипрививочной кампании и распространяют ложную информацию о вреде вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает портал «Медвестник» со ссылкой на документ ведомства.

Так, работники Росздравнадзора должны будут информировать о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Как следует из письма, поручение органам Росздравнадзора было дано после октябрьского совещания в оперштабе по борьбе с пандемией COVID-19. На нем обсуждалось противодействие антипрививочникам, дополняет «Газета.ru».

По данным портала, сведения о таких гражданах поручено передавать в прокуратуру и следственные органы субъекта. Отмечается, что документ подписан главой Росздравнадзора Аллой Самойловой. При этом подчеркивается, что особое внимание необходимо уделять медработникам, участвующим в антипрививочной кампании.

Статья 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») предусматривает наказание от штрафа 300 тыс. рублей до ограничения свободы до трех лет. Виновным по ст. 207.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия») грозит штраф от 700 тыс. рублей, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы до трех лет. Если же в результате деяния наступит смерть человека, наказание может достигать пяти лет колонии.

Ранее, 2 ноября, ЕС заинтересовался ходом расследования фальсификации ковид-сертификатов в РФ. В представительстве Евросоюза заявили, что ждут от властей определенных мер по пресечению подобного явления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, указал на то, что любая подделка документов должна караться по закону, подделка сертификатов о вакцинации стала предметом особой озабоченности правоохранительных органов в РФ. По мнению представителя Кремля, фальшивые сертификаты не осложнят возможное взаимное признание этих документов.

При этом 14 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии. Он подчеркнул, что необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования.

Старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов в беседе с «Известиям» указал на то, что альтернативы вакцинации в борьбе с пандемией просто нет.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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