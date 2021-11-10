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Мурашко допустил уголовную ответственность для врачей-«антиваксеров»

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Медики, выступающие против вакцинации от коронавируса, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом в среду, 10 ноября, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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«Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто сам создает угрозу», — отметил министр.

Мурашко уточнил, что не призывает «к каким-то резким движениям». Однако, по его мнению, медперсонал должен быть в этой ситуации «более продвинутым».

Поведение врачей-«антиваксеров» глава ведомства назвал крайне некорректным.

Ранее, 4 ноября, Росздравнадзор попросил территориальные органы ведомства выявлять граждан, которые активно участвуют в антипрививочной кампании и распространяют ложную информацию о вреде вакцинации против COVID-19.

14 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии. Он подчеркнул, что необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования.

Российским законодательством предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ). В частности, предусмотрено наказание от штрафа 300 тыс. рублей до ограничения свободы до трех лет.

Виновным по ст. 207.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия») грозит штраф от 700 тыс. рублей, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы до трех лет. Если же в результате деяния наступит смерть человека, наказание может достигать пяти лет колонии.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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