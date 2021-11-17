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Врачей-антипрививочников предложили пожизненно лишать дипломов

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Врача, который отговаривает пациента от вакцинации от коронавируса, нельзя допускать к работе, так как он профнепригоден и нарушает клятву Гиппократа. За это его следует лишить диплома специалиста пожизненно, заявил 17 ноября сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.

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«Я убежден, что в таких случаях должно быть пожизненное лишение диплома врача. Врач, который отговаривает от вакцинации — это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией. Необходимо подумать, как расширить сферу ответственности за такие аморальные в прямом смысле поступки. Это нарушение медицинского кодекса, клятвы Гиппократа, кодекса честных врачей», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Башкин считает нынешний уровень дисциплинарной ответственности, предусматривающей увольнение, недостаточным для воздействия на медиков, которые «одурманивают людей», и порой вовлекают их в коррупционные схемы.

«Поэтому стоит подумать об ужесточении. Возможно, наделить суды правом признания дипломов таких медиков недействительными, может быть, перевести дисциплинарную ответственность в административную или даже уголовную. Есть мнение, что их не надо наказывать, но врач, поступающий таким образом, это всё равно что доктор физико-математических наук, говорящий о том, что дважды два равно не четырем, а пяти. Конечно, нет сомнений в профнепригодности таких медиков», — подчеркнул сенатор.

10 ноября юрист разъяснил условия применения уголовного наказания для так называемых антиваксеров. Оно предусмотрено с апреля 2020 года за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан

Еще раньше, 3 ноября, Росздравнадзор заявил о намерении выявлять медиков и граждан, которые призывают к отказу от вакцинации. Руководитель ведомства Алла Самойлова поручила писать на них заявление в Следственный комитет России и прокуратуру.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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