Юрист разъяснил уголовную ответственность для врачей-«антиваксеров»

Уголовное наказание для так называемых антиваксеров предусмотрено с апреля 2020 года за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и отражено в ст. 207.1 Уголовного кодекса РФ, объяснил «Известиям» в среду, 10 ноября, медицинский юрист, руководитель компании «Юринк» Юрий Рыбко.

Кроме того, их могут привлечь к ответственности на основании ст. 207.2 УК РФ, если их действия повлекли тяжкие последствия.

Согласно позиции Верховного суда РФ, к обстоятельствам, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан, относится новая коронавирусная инфекция, а распространение недостоверной информации о вакцинации против COVID-19 является обстоятельством, которое представляет угрозу жизни и здоровья граждан, добавил эксперт.

Однако, чтобы распространенная о вакцинации врачами-«антипрививочниками» информация попала в поле действия уголовного законодательства, необходимо доказать ее недостоверность.

«Те есть если я как врач напишу в соцсетях, что не нужно прививаться «Спутником» лицам, имеющим повышенную чувствительность к компонентам вакцины, то это не будет недостоверной информацией, т.к. такое противопоказание есть в инструкции к вакцине», — объяснил Рыбко.

По его словам, публичность распространения недостоверной информации о вакцинации подразумевает распространение ее в СМИ, в интернете, в том числе в соцсетях и мессенджерах, а также выступлениях на собрании, митинге, массовой рассылки на мобильные номера, распространении листовок, вывешивания плакатов и др.

«Если говорить о конкретной информации, то важно установить ее недостоверность официальным источникам. Например, это может касаться состава вакцины, ее эффективности, способа применения, противопоказаний, побочных эффектов и всего того, что можно сверить с официальными документами», — подчеркнул юрист.

Согласно законодательству, человеку вне зависимости от его профессии за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или же о принимаемых мерах и способах защиты от подобных обстоятельств, грозит штраф от 300 до 700 тыс. рублей или же в размере его заработной платы или другого дохода за период от года до полутора лет.

Кроме того, ему могут вменить до 60 часов обязательных работ или же до года исправительных работ, а также наказать ограничением свободы на срок до трех лет.

При этом если действия распространителя заведомо ложной информации привело к причинению вреда здоровью человека, то за это виновному грозит штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей или же заработной платы или иного дохода за 18 месяцев. Также ему могут вменить исправительные работами на срок до одного года, или же принудительные работами на срок до трех лет, или лишением свободы на аналогичный срок.

Если же действия повлекли смерть человека и иные тяжкие последствия, то тот, кто распространял заведомо ложную информацию, может быть наказан штрафом в размере от 1,5 до 2 млн рублей или в размере его заработной платы или иного дохода за период от полутора до трех лет. Также ему могут грозить исправительные работы на срок до двух лет или же до пяти лет принудительных работ. Статья предусматривает также и лишение свободы до пяти лет.

Ранее в этот день глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России существуют меры по борьбе с антипрививочными движениями. Как указал глава ведомства, поведение врачей-«антиваксеров» является крайне некорректным.

Позже помощник министра Алексей Кузнецов уточнил, что Мурашко не считает необходимым введение дополнительной ответственности для врачей, выступающих против вакцинации от коронавируса. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что глава ведомства якобы предложил ввести уголовное наказание для медиков-«антиваксеров».

По словам Кузнецова, министр в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья подчеркнул, что подобное поведение некоторых медицинских работников ставит под угрозу жизни и здоровье граждан.

Однако на предложение депутатов о необходимости внесения соответствующих изменений в законодательство, в том числе в уголовное, министр ответил, что такие поправки не требуются, так как необходимые положения и меры ответственности предусмотрены уже действующими законами.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.