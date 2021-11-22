Один человек погиб из-за наезда автомобиля на толпу в США

Один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в США, об этом сообщил телеканал CBS 58 со ссылкой на власти города Уокешо в воскресенье, 21 ноября.

Более подробную информацию шеф городской полиции и мэр обещали предоставить на предстоящем брифинге для прессы.

Правоохранители обратились к жителям с просьбой избегать центральный район города. Также создан центр, где потерявшиеся во время ЧП люди могут найти друг друга.

В воскресенье красный внедорожник на скорости протаранил толпу людей на рождественском параде в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю. По предварительной информации, пострадали как минимум 30 человек.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.