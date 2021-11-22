Автомобиль протаранил рождественский парад в США

Красный внедорожник на скорости протаранил людей на рождественском параде в американском городе Уокешо, штат Висконсин, в воскресенье, 21 ноября.

Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю. Пострадали как минимум 30 человек, о чем сообщил журналист Сотири Димпинудис в Twitter.

Из района эвакуируют людей, сообщает BNO News.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

29 октября в ФРГ в городе Витценхаузен (федеральная земля Гессен), автомобиль въехал в группу детей. В результате этого происшествия три ребенка получили тяжелые травмы.