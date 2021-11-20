Ученые назвали главную особенность субварианта «Дельта»-штамма COVID-19

Ученые из Имперского колледжа в Лондоне (Великобритания) провели исследование, в ходе которого сравнили между собой классический «Дельта»-штамм коронавируса и его субварианты. Статья, освещающая результаты научной работы, была опубликована на сайте колледжа.

Как сказано в материале, наибольшее внимание во время эксперимента эксперты уделили последнему ответвлению COVID-19 — AY.4.2, о выявлении которого в Соединенном Королевстве в прошлом месяце сообщил министр здравоохранения Саджид Джавид. Так, проанализировав результаты 100 112 ПЦР-тестов, взятых в период с 19 октября по 5 ноября, ученые констатировали, что 1399 из них оказались положительными. Между тем вариант «Дельта» и его подтипы были обнаружены в 841 мазке, из которых 12% пришлось на AY.4.2.

В то же время авторы исследования отмечают, что из всех пациентов, заразившихся именно этим ответвлением «Дельта»-штамма, лишь у 33% наблюдались классические симптомы COVID-19, а именно потеря или же изменение обоняния, вкуса, лихорадка и постоянный кашель.

Как подчеркнула соавтор работы Кристл Доннелли, обнаруженная особенность AY.4.2 может быть как обнадеживающей, так и негативной. В частности, при отсутствии кашля снижается вероятность распространения вируса через капли слюны, однако тенденция к бессимптомному течению, напротив, может только увеличить заболеваемость.

«Как правило, прежде чем пройти тест на наличие инфекции, люди ждут появления симптомов заболевания. А отсутствие каких-либо проявлений как раз может сильно облегчить передачу вируса окружающим», — пояснила Доннелли.

Ранее, 19 ноября, в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» кандидат медицинских наук и врач-иммунолог Николай Крючков выразил сомнение в появлении конкурентов у «Дельта»-штамма COVID-19. Специалист отметил, что «Дельта»-линия явно вытеснила остальные мутации вируса, однако пределы его эволюции уже где-то совсем близко.

В свою очередь, профессор вирусологии и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что «Дельта»-штамм особенный, так как он наиболее хорошо приспособился к человеческому обществу и распространяется наиболее эффективно. По словам эксперта, у этой мутации есть отличия от исходного варианта, от которого сделали вакцины, — требуется в несколько раз больший титр антител, чтобы его нейтрализовать.

29 октября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России на настоящий момент выявлено пять случаев варианта штамма коронавируса AY.4.2.

AY.4.2 — один из 45 подвидов коронавируса, происходящих от «Дельта»-варианта. У него есть две характерные мутации (Y145H и A222V) в спайковом белке, которым вирус заражает клетки человека. Оба изменения были зарегистрированы в предыдущих линиях коронавируса, хотя и не в формате «варианта, вызывающего опасения» (к этой категории ВОЗ относит мутации, которые увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку, изменили симптоматику или сделали его более устойчивым к вакцинам).

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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