Народный артист РФ Сергей Мигицко рассказал о работе с Гаркалиным

Валерий Гаркалин был потрясающим, ярким человеком и тонким артистом. Об этом 20 ноября в беседе с «Известиями» рассказал народный артист России Сергей Мигицко.

По словам актера, он ошарашен известием о смерти коллеги и очень скорбит.

«Мы с Валерой Гаркалиным вместе снимались в фильме Эльдара Александровича Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви». Валера проявил себя с самой лучшей стороны: тонкий, талантливый, обаятельный, внимательный — замечательный человек и артист», — подчеркнул Мигицко.

В настоящее время он работает на съемках фильма и видит, что все коллеги скорбят. Все вспоминают Гаркалина не только как талантливого артиста, но и как хорошего друга.

«Театральный мир всегда был силен товариществом, дружеской поддержкой, братскими отношениями, Гаркалин был именно таким, и нам всем его будет сильно не хватать», — заключил актер.

Актер Валерий Гаркалин умер утром в субботу на 68-м году жизни в больнице в Коммунарке, куда был госпитализирован в октябре с коронавирусом. Как уточняет РЕН ТВ, у пациента выявили полное поражение легких. Артист находился на ИВЛ и, не приходя в себя, умер в 7:14 мск. Врачи боролись за жизнь артиста полтора месяца. По предварительным данным, актер скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне коронавируса.

Прощание с Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа.

Свои соболезнования родным и близким артиста выразили его коллеги. Режиссер кино и дубляжа Леонид Белозорович назвал большим ударом уход из жизни Гаркалина, подчеркнув, что невероятно его любил.

Актриса Алена Хмельницкая назвала потрясением известие о смерти актера. Она призналась, что надеялась на его победу в борьбе с коронавирусом.

Народный артист России, актер театра Сатиры Юрий Чернов отметил, что Гаркалин — огромная страница в биографии театральной и кинематографической жизни России. Актеры вместе снимались у режиссера Михаила Кокшенова, создателя знаменитых картин «Театральный капкан», «Русский бизнес», «Лифт уходит по расписанию».

Соболезнования в связи со смертью актера выразил заслуженный артист РФ Борис Смолкин. Он сообщил, что последний раз видел Гаркалина в августе, тогда они вместе выступали в Сестрорецке.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры. Известен и по своим работам в кино, на его счету съемки в десятках фильмов. Среди наиболее известных ролей «Бедная Саша» (1997 год), «Ландыш серебристый» (2000 год), «Ширли-мырли» (1995 год). С 2002 года Гаркалин преподавал в ГИТИСе.