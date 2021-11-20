Борис Смолкин выразил соболезнования родным Гаркалина

Актер Борис Смолкин выразил соболезнования близким и родным актера Валерия Гаркалина в связи с его смертью.

Смолкин отметил, что последний раз видел актера в августе, тогда он себя чувствовал хорошо.

«Последний раз выступали с ним на дне рождении Зощенко в Сестрорецке. Это ужасно. Все слова соболезнования и сочувствия дочке и друзьям», — сказал актер в разговоре с «Известиями».

Артисты ранее вместе снимались в сериале «Моя прекрасная няня».

Народный артист России Валерий Гаркалин умер 20 ноября в 7:14 утра. Артист скончался на 68-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом. Гаркалина госпитализировали в начале октября в московскую ГКБ № 40 в Коммунарке. Он поступил с положительным тестом на коронавирус. Состояние артиста ухудшалось с каждым днем. Врачи оценили его состояние как критическое, артиста перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, затем подключили к аппарату ЭКМО.

Артист известен по ролям в картинах «Белые одежды», «Ширли-Мырли», «Попса», «Жулики» и многим другим. Также долгое время трудился в Театре Сатиры в Москве и в театре кукол имени С. Образцова.