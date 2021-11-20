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Кинорежиссер Белозорович назвал большим ударом смерть Гаркалина

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Режиссер кино и дубляжа Леонид Белозорович в субботу, 20 ноября, назвал большим ударом уход из жизни народного артиста РФ Валерия Гаркалина, подчеркнув, что невероятно его любил.

«Были очень хорошими друзьями, знал его жену Катю, когда-то и дочку. Для меня это большой удар. Просто я очень любил этого человека, потрясающе талантливого человека. Невероятный совершенно. И нет слов, больше я ничего не могу сказать», — отметил Белозорович в беседе с «Известиями».

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Народный артист России Валерий Гаркалин умер в больнице в Коммунарке 20 ноября возрасте 67 лет. В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Отмечалось, что у актера выявили полное поражение легких. Артист находился на ИВЛ и, не приходя в себя, умер в 07:14 мск.

В субботу актер Валерий Баринов подчеркнул, что Гаркалин был уникальным артистом с колоссальным диапазоном. По его словам, Гаркалину были подвластны любые роли — комедия, драма, трагедия.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Несмотря на всю тягу к сцене, по настоянию отца после окончания школы некоторое время он поработал слесарем. Отслужив в армии, Гаркалин сдал документы в Гнесинку и успешно прошел на факультет кукольного искусства.

Широкому зрителю артист известен по ролям в картинах «Белые одежды», «Ширли-Мырли», «Попса», «Жулики» и многим другим.

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