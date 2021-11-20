Актер Баринов поделился воспоминаниями о Валерии Гаркалине

Актер Валерий Баринов отреагировал на смерть народного артиста РФ Валерия Гаркалина. В беседе с «Известиями» 20 ноября он отметил, что артист был уникальным артистом с колоссальным диапазоном.

По словам Баринова, Гаркалину были подвластны любые роли — комедия, драма, трагедия. Его отличала удивительная работоспособность, а также артист был на редкость добрым, светлым человеком.

Ранее в этот день актриса Алена Хмельницкая назвала в беседе с «Известиями» шоком и потрясением известие о смерти Гаркалина. Хмельницкая отметила, что была уверена, что артист победит в противостоянии с коронавирусом.

Гаркалин умер в больнице 20 ноября возрасте 67 лет. В октябре актера госпитализировали с коронавирусом.

Как уточняет РЕН ТВ, у актера выявили полное поражение легких. Артист находился на ИВЛ и, не приходя в себя, умер в 7:14 мск.

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