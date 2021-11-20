Актриса Алена Хмельницкая назвала шоком новость о смерти Гаркалина

Актриса Алена Хмельницкая назвала шоком и потрясением известие о смерти актера Валерий Гаркалина. Об этом она рассказала журналистам 20 ноября.

Она отметила, что до последнего была уверена в том, что Гаркалин справится с болезнью.

Народный артист России Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни в больнице в Коммунарке. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких и скончался, не приходя в сознание. По данным РЕН ТВ, у актера выявили полное поражение легких. Пациент умер в 7:14 мск субботы.

Гаркалина госпитализировали в начале октября в московскую ГКБ № 40 в Коммунарке. Он поступил с положительным тестом на коронавирус, КТ выявил у него 25% поражения легких.

За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75–85%. Врачи оценили его состояние как критическое, после чего артиста перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, затем подключили к аппарату ЭКМО.

Позднее пациента вывели из медикаментозной комы и убрали часть препаратов, однако его состояние вновь ухудшилось. У артиста начался сепсис, а также был диагностирован тромбоз вен на ногах, начались проблемы с сердцем и дыханием.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Несмотря на всю тягу к сцене, по настоянию отца после окончания школы он поработал слесарем. Отслужив в армии, Гаркалин сдал документы в Гнесинку и успешно прошел на факультет кукольного искусства.

Широкому зрителю артист известен по ролям в картинах «Белые одежды», «Ширли-Мырли», «Попса», «Жулики» и многим другим.