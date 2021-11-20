Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США предупредили союзников о «готовности России вторгнуться» на Украину
Общество
В России выявили 37 120 случаев COVID-19 за сутки
Общество
Рекорд низкого атмосферного давления установлен в Москве в субботу
Мир
Тысячи долларов высыпались из фуры на трассе в Сан-Диего
Мир
Иран задержал иностранное судно в Персидском заливе
Общество
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Общество
В ГД предложили сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
Культура
Певица МакSим впервые после комы вышла на сцену
Спорт
Times заявила о спорах в британском правительстве из-за бойкота Олимпиады
Мир
Регулятор оштрафовал Alibaba и ряд крупных компаний Китая
Сюжет:

Актриса Алена Хмельницкая назвала шоком новость о смерти Гаркалина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актриса Алена Хмельницкая назвала шоком и потрясением известие о смерти актера Валерий Гаркалина. Об этом она рассказала журналистам 20 ноября.

Чем меньше, тем лучше: за счет чего снизился уровень заражений COVID-19
И как в дальнейшем власти планируют бороться с пандемией

Она отметила, что до последнего была уверена в том, что Гаркалин справится с болезнью.

Народный артист России Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни в больнице в Коммунарке. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких и скончался, не приходя в сознание. По данным РЕН ТВ, у актера выявили полное поражение легких. Пациент умер в 7:14 мск субботы.

Гаркалина госпитализировали в начале октября в московскую ГКБ № 40 в Коммунарке. Он поступил с положительным тестом на коронавирус, КТ выявил у него 25% поражения легких.

За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75–85%. Врачи оценили его состояние как критическое, после чего артиста перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, затем подключили к аппарату ЭКМО.

Позднее пациента вывели из медикаментозной комы и убрали часть препаратов, однако его состояние вновь ухудшилось. У артиста начался сепсис, а также был диагностирован тромбоз вен на ногах, начались проблемы с сердцем и дыханием.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Несмотря на всю тягу к сцене, по настоянию отца после окончания школы он поработал слесарем. Отслужив в армии, Гаркалин сдал документы в Гнесинку и успешно прошел на факультет кукольного искусства.

Широкому зрителю артист известен по ролям в картинах «Белые одежды», «Ширли-Мырли», «Попса», «Жулики» и многим другим.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021