Скончался Валерий Гаркалин

В больнице на 68-м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин.

Как уточняет РЕН ТВ, у находящегося в больнице с COVID-19 актера выявили полное поражение легких. Артист находился на ИВЛ и, не приходя в себя, умер в 7:14 мск.

Гаркалина госпитализировали в начале октября в московскую ГКБ № 40 в Коммунарке. Он поступил с положительным тестом на коронавирус, КТ выявил у него 25% поражения легких. Его состояние с каждым днем ухудшалось, он испытывал трудности с дыханием.

За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75–85%. Врачи оценили его состояние как критическое, после чего артиста перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, затем подключили к аппарату ЭКМО.

Позднее пациента вывели из медикаментозной комы и убрали часть препаратов, однако его состояние вновь ухудшилось. У артиста начался сепсис, а также был диагностирован тромбоз вен на ногах, начались проблемы с сердцем и дыханием.

8 ноября сообщалось, что артиста экстренно прооперировали. Актер перенес операцию на плевральной полости грудной клетки.

Гаркалин в разные годы работал в Театре Сатиры в Москве, театре кукол имени С. Образцова, в независимых театрах и был занят в антрепризах. Но еще до признания театралами он познал грандиозный успех в кино. Первая же роль, профессионального картежника Грека в криминальной драме «Каталы» (1989) Сергея Бодрова-старшего и Александра Буравского, сделала его знаменитым на всю страну.

Широкому зрителю он известен по ролям в картинах «Белые одежды», «Ширли-Мырли», «Попса», «Жулики» и многим другим.