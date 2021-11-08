Гаркалину провели экстренную операцию

Народного артиста России Валерия Гаркалина экстренно прооперировали. Артист перенес операцию на плевральной полости грудной клетки.

Как в понедельник, 8 ноября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник, 6 ноября у артиста произошел спонтанный пневмоторакс: в грудной клетке начал скапливаться воздух, который стал давить на легкие, ухудшая и без того тяжелое состояние артиста. В этой связи медики приняли решение о срочной операции на грудной клетке актера.

«В грудной клетке был сделан небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг в плевральную полость. Дренаж подключили к специальному аппарату, который откачал скопившийся в грудной полости воздух, а также 300 мл лизированной крови», — сообщил источник.

Операция прошла успешно, жизненные показатели актера были нормализованы. Дренажный шланг было решено не извлекать на случай повторного скопления воздуха и жидкости в плевральной полости. Откачанную из грудной клетки артиста жидкость отправили в лабораторию на анализы на бактерии и цитологию.

Состояние Валерия Гаркалина остается тяжелым. 67-летний актер был госпитализирован в начале октября в московскую ГКБ № 40 в Коммунарке. Гаркалин поступил с положительным тестом на коронавирус, КТ выявил у него 25% поражения легких. Его состояние с каждым днем ухудшалось, он испытывал трудности с дыханием. За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75–85%. Врачи оценили его состояние как критическое, после чего артиста перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, затем подключили к аппарату ЭКМО.

Позднее Гаркалина вывели из медикаментозной комы и убрали часть препаратов, однако его состояние вновь ухудшилось. У него начался сепсис, а также был диагностирован тромбоз вен на ногах, начались проблемы с сердцем и дыханием.