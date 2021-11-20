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В ГИТИСе назвали дату и место прощания с Гаркалиным

С Гаркалиным простятся 23 ноября в учебном театре ГИТИСа
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Прощание с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным состоится во вторник, 23 ноября, в учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИСа). Об этом 20 ноября сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Главный брат: умер Валерий Гаркалин
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«Ориентировочно начало в 11:00. Естественно, мы не будем спрашивать про QR-коды», — отметил он.

Заславский обратился к людям, у которых есть признаки простудного заболевания, с просьбой воздержаться от посещения мероприятия. О месте похорон пока неизвестно.

Народный артист России Валерий Гаркалин умер в больнице в Коммунарке 20 ноября в возрасте 67 лет. В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Отмечалось, что у него выявили полное поражение легких. Артист находился на ИВЛ и, не приходя в себя, умер в 07:14 мск.

Свои соболезнования родным и близким артиста выразили его коллеги. Режиссер кино и дубляжа Леонид Белозорович назвал большим ударом уход из жизни Гаркалина, подчеркнув, что невероятно его любил.

Народный артист России, актер Театра Сатиры Юрий Чернов отметил, что Гаркалин — огромная страница в биографии театральной и кинематографической жизни России. Актеры вместе снимались у режиссера Михаила Кокшенова, создателя знаменитых картин «Театральный капкан», «Русский бизнес», «Лифт уходит по расписанию».

Соболезнования в связи со смертью актера выразил заслуженный артист РФ Борис Смолкин. Он сообщил, что последний раз видел Гаркалина в августе, тогда они вместе выступали в Сестрорецке.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Несмотря на всю тягу к сцене, по настоянию отца после окончания школы некоторое время он поработал слесарем. Отслужив в армии, Гаркалин сдал документы в Гнесинку и успешно прошел на факультет кукольного искусства.

Широкому зрителю артист известен по ролям в картинах «Белые одежды», «Ширли-Мырли», «Попса», «Жулики» и многим другим.

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