Актер Юрий Чернов выразил соболезнования в связи со смертью Гаркалина

Валерий Гаркалин — огромная страница в биографии театральной и кинематографической жизни России. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» 20 ноября народный артист России, актер театра Сатиры Юрий Чернов.

«Удивительный артист, разноплановый. <...>Я с Валерой снимался в «Ширли-Мырли», в сериале «Сватья». Вспоминаю сейчас, как это было потрясающе. <...>Можно долго говорить про его талант, про его человеческие качества, обаяние, зрительскую любовь к нему и его любовь к зрителям», — сказал актер.

Чернов выразил соболезнования в связи со смертью артиста его семье и друзьям.

«Мы все знали, что он тяжело болеет. Но все надеялись на лучший исход, но жизнь — штука непредсказуемая», — добавил коллега Гаркалина.

Валерий Гаркалин начал свой творческий путь в театре кукол имени Сергея Образцова, вспоминает актер. По его словам, там знаменитый артист научился владеть своим телом и голосом. Чернов уверен, что эта «школа» стала важным этапом становления Гаркалина в профессии, так как «за каждого персонажа ему приходилось говорить разными голосами», а это говорит о его большом мастерстве.

«Всегда море обаяния, улыбчивый, такой открытый, темпераментный, азартный. <...> У него была замечательная партнерша Татьяна Васильева. Я видел и спектакль на двоих по пьесе драматурга Наума Брода и был просто потрясен эксцентрике, которая лилась со сцены», — отметил артист.

Когда не было спектаклей и съемок в тяжелые перестроечные времена, Чернов и Гаркалин вместе снимались у режиссера Михаила Кокшенова, создателя знаменитых картин «Театральный капкан», «Русский бизнес», «Лифт уходит по расписанию».

По словам народного артиста России Валерия Баринова, Гаркалин был уникальным актером с колоссальным диапазоном. Баринов отметил в разговоре с «Известиями», что Гаркалину были подвластны любые роли — комедия, драма, трагедия. Актер был на редкость добрым, светлым человеком, его отличала удивительная работоспособность, сказал Баринов.

Соболезнования в связи со смертью актера выразил заслуженный артист РФ Борис Смолкин. Он сообщил, что последний раз видел Гаркалина в августе, тогда они вместе выступали в Сестрорецке.

Ранее в этот день актриса Алена Хмельницкая назвала потрясением известие о смерти Гаркалина. Хмельницкая отметила, что была уверена, что артист победит в противостоянии с коронавирусом.

Народный артист России Валерий Гаркалин умер в больнице в Коммунарке 20 ноября возрасте 67 лет. В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. У актера выявили полное поражение легких. Артист находился на ИВЛ и, не приходя в себя, умер в 7:14 мск.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Несмотря на всю тягу к сцене, по настоянию отца после окончания школы некоторое время он поработал слесарем. Отслужив в армии, Гаркалин сдал документы в Гнесинку и успешно прошел на факультет кукольного искусства.

Широкому зрителю артист известен по ролям в картинах «Белые одежды», «Ширли-Мырли», «Попса», «Жулики» и многим другим.