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Актер Юрий Васильев поделился воспоминаниями об умершем Гаркалине

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Актер Юрий Васильев назвал замечательным артистом Валерия Гаркалина, который 20 ноября скончался в больнице в Москве. Своими воспоминаниями Васильев поделился в беседе с «Известиями».

По его словам, Гаркалина привел в Театр Сатиры режиссер Михаил Зонненштраль. После утверждения на роль Гаркалин сыграл Петруччо в спектакле «Укрощении строптивой», созданный им образ получился очень ярким и необычным.

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«Потом [Валентин] Плучек (на тот момент художественный руководитель театра — Ред.) поставил второй вариант «Трехгрошевой оперы», я играл Мекки Ножа, а Валера — Пичема. Помню и его Хлестакова, такого же нестандартного, как и все другие его роли. У Плучека было чутье на индивидуальность актерскую. И Валера тут оказался как нельзя кстати», — добавил Васильев.

Он рассказал, что в этой роли были задействованы своеобразный юмор Гаркалина, а также его странности и особенная, ни на кого не похожая, фактура. После ухода из театра Гаркалина стал преподавателем в ГИТИСе, напомнил Васильев.

«Его очень любили студенты. В нем была бездна юмора, и он всегда очень громко, заразительно смеялся. Слышишь смех — значит, там Гаркалин. Последний раз мы с ним встречались тоже в ГИТИСе, в сентябре. Был, как всегда, жизнерадостный — шутки, прибаутки. Но мне кажется, что он что-то предчувствовал. У него ведь проблемы с сердцем были», — уточнил Васильев.

Актер обратил внимание на то, что Гаркалин, набирая актерский курс в прошлом году, сказал, что, возможно, это его последний курс.

Гаркалина госпитализировали в начале октября в московскую ГКБ № 40 в Коммунарке. Он поступил с положительным тестом на коронавирус. Состояние артиста ухудшалось с каждым днем.

За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75–85%. Врачи оценили его состояние как критическое, артиста перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, затем подключили к аппарату ЭКМО.

Позднее пациента вывели из медикаментозной комы и убрали часть препаратов, однако его состояние вновь ухудшилось. У артиста начался сепсис, а также был диагностирован тромбоз вен на ногах, начались проблемы с сердцем и дыханием.

8 ноября артиста экстренно прооперировали. Актер перенес операцию на плевральной полости грудной клетки.

Народный артист России умер в больнице в Коммунарке 20 ноября возрасте 67 лет. По данным источников, Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне COVID-19.

Режиссер кино и дубляжа Леонид Белозорович в субботу назвал большим ударом уход из жизни Гаркалина, подчеркнув, что невероятно его любил. По словам Белозоровича, Гаркалин был потрясающе талантливым.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Несмотря на всю тягу к сцене, по настоянию отца после окончания школы некоторое время он поработал слесарем. Отслужив в армии, Гаркалин сдал документы в Гнесинку и успешно прошел на факультет кукольного искусства.

Широкому зрителю артист известен по ролям в картинах «Белые одежды», «Ширли-Мырли», «Попса», «Жулики» и многим другим.

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