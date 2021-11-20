Названа причина смерти Валерия Гаркалина

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне коронавируса. Об этом 20 ноября сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники.

Актер умер утром в субботу в больнице в Москве. В начале октября заболевшего COVID-19 актера госпитализировали в больницу в Коммунарке. Его подключили к аппарату ИВЛ, а позднее ввели в состояние искусственной комы.

Позднее пациента вывели из медикаментозной комы и убрали часть препаратов, однако его состояние вновь ухудшилось. У Гаркалина начался сепсис, а также был диагностирован тромбоз вен на ногах, начались проблемы с сердцем и дыханием.

15 ноября источники сообщили, что на фоне тяжелого течения болезни у 67-летнего народного артиста начался тромбоз артерий рук, ему грозила ампутация.

8 ноября сообщалось, что артиста экстренно прооперировали. Актер перенес операцию на плевральной полости грудной клетки.

Друзья и коллеги артиста поделились воспоминаниями о нем и выразили соболезнования близким Гаркалина. Актриса Алена Хмельницкая отметила, что надеялась на то, что артист победит заболевание. Актер Театра Сатиры Юрий Чернов назвал Гаркалина удивительным и разноплановым

«Вспоминаю сейчас, как это было потрясающе. Можно долго говорить про его талант, про его человеческие качества, обаяние, зрительскую любовь к нему и его любовь к зрителям», — отметил актер.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Несмотря на всю тягу к сцене, по настоянию отца после окончания школы он поработал слесарем — чтобы на своей шкуре познать, «почем она, копеечка». Отслужив в армии, Гаркалин всё же твердо вступил на избранный путь — сдал документы в Гнесинку и успешно прошел на факультет кукольного искусства.

Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Ландыш Серебристый», «Земский доктор: жизнь заново» и многим другим. Фильмография артиста включает 90 различных киноработ. Помимо этого, он преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИС и был художественным руководителем мастерской.