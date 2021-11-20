Тысячи долларов высыпались из фуры на трассе в Сан-Диего

Наличные вылетели из бронированного инкассаторского автомобиля на автостраде в Сан-Диего, США, из-за остановок автомобилей арестованы два человека. Об этом 19 ноября сообщил телеканал Fox5 со ссылкой на сервис California Highway Patrol.

Инцидент произошел в Карлсбаде, к северу от Кэннон-роуд утром в пятницу. Водители, захотевшие собрать деньги, останавливались на автостраде и у обочины. В итоге движение транспорта было парализовано.

Водитель инкассаторской машины пытался собрать деньги самостоятельно, но в конце концов начал записывать людей, забирающих наличные.

«Если вы нашли деньги на автостраде, это не ваши деньги», — обратились власти к населению штата.

Средства принадлежат FDIC (Федеральной корпорации по страхованию вкладов) и банку. Деньги необходимо вернуть, отметили правоохранители.

К настоящему времени арестованы мужчина и женщина. Доказательством полицейских служат видео собиравших деньги, распространенные в соцсетях. По словам одного из очевидцев, вокруг его автомобиля летали тысячи долларов.

Сотрудники Калифорнийского дорожного патруля пытались удержать водителей от остановки на автостраде и собирали купюры в пластиковые пакеты. К расследованию причин инцидента привлечено Федеральное бюро расследований.

В 2009 году венские инкассаторы обронили по дороге в Национальный банк сумку с деньгами, которую подобрал и вернул сотрудник уголовной полиции. Полицейский проезжал на своей личной машине неподалеку от Нацбанка. Вдруг у ехавшего впереди автофургона приоткрылась задняя дверца, и из кузова выпало нечто вроде небольшого чемодана, в котором оказались около 150 тысяч евро.