На Кубани до 18 января потребуется QR-код для посещения ряда предприятий

QR-коды о вакцинации от коронавируса понадобится на Кубани до 18 января для посещения ряда предприятий сферы услуг. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания»,— написал он в своем Telegram-канале.

До 18 января QR-код будет необходим при посещении всех предприятий сферы бытовых услуг, объектов розничной торговли, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов, а также при проведении деловых и конгрессно-выставочных мероприятий.

18 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что повторная заболеваемость COVID-19 в России составляет в среднем 0,25–0,3%. Также она заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 2,5% благодаря введенным нерабочим дням.

Ранее, 17 ноября, власти Костромской области сообщили, что в регионе с 20 ноября введут систему QR-кодов для посещения детских развлекательных центров, организаций в сфере развития творчества, а также аттракционов и других мест массового скопления людей. Также в Костромской области до 1 декабря действует запрет на проведение публичных и официальных мероприятий.

В тот же день Попова рассказала, что в России 77 субъектов используют QR-коды, и это дает хороший эффект. В этот же день Минэкономразвития и Минцифры заявили о начале печати бумажных сертификатов с QR-кодом о вакцинации от коронавируса. За первые сутки услугой воспользовались 50 тыс. человек по всей России.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.