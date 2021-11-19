Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Следствие попросило арестовать министра культуры Крыма по делу о взятке
Мир
Четыре польских солдата пострадали за сутки в стычках с мигрантами
Политика
В Совфеде предложили ужесточить наказание для сотрудников ФСИН и МВД за пытки
Общество
Бальбек назвал супом из топора слова Климкина о новой стратегии по Донбассу
Мир
Вывозной рейс в Ирак убрали из расписания аэропорта Минска
Общество
Путин подписал закон о зачислении в бюджет ПФР средств коррупционеров
Мир
Санду заявила о дальнейшем участии в «Крымской платформе»
Мир
В Австрии вводят локдаун и обязательную вакцинацию от коронавируса
Происшествия
При пожаре в квартире Хлебниковой пострадал еще один человек
Армия
Бомбардировщики Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова моря
Сюжет:

На Кубани до 18 января потребуется QR-код для посещения ряда предприятий

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

QR-коды о вакцинации от коронавируса понадобится на Кубани до 18 января для посещения ряда предприятий сферы услуг. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Делают по коду: где новые ограничения из-за COVID-19 появятся уже в ноябре
Почему регионы не стали дожидаться появления единых для всей страны правил посещения общественных мест

«С 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания»,— написал он в своем Telegram-канале.

До 18 января QR-код будет необходим при посещении всех предприятий сферы бытовых услуг, объектов розничной торговли, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов, а также при проведении деловых и конгрессно-выставочных мероприятий.

18 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что повторная заболеваемость COVID-19 в России составляет в среднем 0,25–0,3%. Также она заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 2,5% благодаря введенным нерабочим дням.

Ранее, 17 ноября, власти Костромской области сообщили, что в регионе с 20 ноября введут систему QR-кодов для посещения детских развлекательных центров, организаций в сфере развития творчества, а также аттракционов и других мест массового скопления людей. Также в Костромской области до 1 декабря действует запрет на проведение публичных и официальных мероприятий.

В тот же день Попова рассказала, что в России 77 субъектов используют QR-коды, и это дает хороший эффект. В этот же день Минэкономразвития и Минцифры заявили о начале печати бумажных сертификатов с QR-кодом о вакцинации от коронавируса. За первые сутки услугой воспользовались 50 тыс. человек по всей России.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021