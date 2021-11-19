Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%
Мир
Республиканцы в сенате раскритиковали кандидата на пост в минфине США
Мир
Макрон призвал продолжать давление на Минск ради прекращения кризиса
Экономика
Злоумышленники использовали «Игру в кальмара» для обмана россиян
Мир
Совет соотечественников РФ в США остановил деятельность из-за расследования ФБР
Общество
В квартире Хлебниковой на месте пожара работает полиция
Мир
В окружении Гюлена сообщения о его отравлении назвали ложными
Мир
Патрушев допустил встречу Путина и Байдена до конца года
Армия
В ВС России начался День ракетных войск и артиллерии
Экономика
В «Сбере» спрогнозировали сокращение мошеннических звонков на 60%

Появились подробности о сгоревшей квартире Хлебниковой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двухуровневая квартира на Ратной улице в Москве, при пожаре в которой пострадала певица Марина Хлебникова, была местом проживания ее первого мужа Антона Логинова, который покончил с собой в 2018 году. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.

Первый муж Хлебниковой — музыкант и концертный директор Антон Логинов — свел счеты с жизнью в ночь на 1 октября. За год до этого он перенес инсульт, после которого ему требовался уход. Несмотря на развод с Логиновым, Хлебникова забрала его к себе жить.

Состояние Логинова со временем ухудшилось. Мужчина написал записку с просьбой никого не винить в его решении прекратить жить и назвал Хлебникову смыслом своей жизни. Тело Логинова обнаружила певица, после чего попала в больницу с нервным срывом.

Вечером 18 ноября в квартире, где Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

Пожарные вынесли ее в одеяле, положили на землю и начали приводить в чувство, так как она была без сознания.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван.

Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна». Возможно, это привело к загоранию вещей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021