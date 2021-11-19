Появились подробности о сгоревшей квартире Хлебниковой

Двухуровневая квартира на Ратной улице в Москве, при пожаре в которой пострадала певица Марина Хлебникова, была местом проживания ее первого мужа Антона Логинова, который покончил с собой в 2018 году. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.

Первый муж Хлебниковой — музыкант и концертный директор Антон Логинов — свел счеты с жизнью в ночь на 1 октября. За год до этого он перенес инсульт, после которого ему требовался уход. Несмотря на развод с Логиновым, Хлебникова забрала его к себе жить.

Состояние Логинова со временем ухудшилось. Мужчина написал записку с просьбой никого не винить в его решении прекратить жить и назвал Хлебникову смыслом своей жизни. Тело Логинова обнаружила певица, после чего попала в больницу с нервным срывом.

Вечером 18 ноября в квартире, где Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

Пожарные вынесли ее в одеяле, положили на землю и начали приводить в чувство, так как она была без сознания.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван.

Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна». Возможно, это привело к загоранию вещей.