В России всех пациентов с ОРВИ будут тестировать на COVID-19

Все пациенты с ОРВИ будут проходить обязательное обследование на выявление коронавируса. Такое заявление 17 ноября сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные», — сказала она.

Ранее 17 ноября в Кремле объяснили необходимость продления правил профилактики COVID-19. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти правила приходится всё время продлевать, поскольку пандемии «конца и края не видно». В то же время представитель Кремля указал на то, что отменить данное решение можно в любой момент, когда удастся победить коронавирус.

Всего за минувшие сутки в стране выявили 36 626 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (2966), Санкт-Петербурге (2793) и Самарской области (1785).

Днем ранее Роспотребнадзор утвердил продление действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года. Документ регламентирует, что вакцинированные или переболевшие не подлежат изоляции после контакта с заболевшими в течение шести месяцев.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».