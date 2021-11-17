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Жительница Магадана лишилась свыше 1,2 млн рублей из-за мошенников

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Полиция в Магадане возбудила уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 55-летней женщины. Потерпевшая лишилась свыше 1,2 млн рублей.

Назван способ получения мошенниками личных данных россиян

По словам магаданки, ей поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она сообщила, что со счета женщины кто-то якобы пытался списать средства. Собеседница предложила «обезопасить накопления». После этого потерпевшей поступил еще ряд звонков от людей, которые представлялись сотрудниками банка или правоохранительных органов. Они убедили магаданку вывести средства на «безопасные» счета. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Женщина осуществляла переводы в течение трех дней. После этого магаданка поняла, что стала жертвой мошенничества.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что сотрудники банков не звонят гражданам с информацией по поводу средств на счетах.

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