Назван способ получения мошенниками личных данных россиян

Мошенники всё чаще используют схему, при которой они мимикрируют под инвестиционные проекты крупных банков РФ, чтобы заполучить личные данные россиян. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в «Лаборатории Касперского».

В компании отметили, что мошенники распространяют в Сети фейковые ресурсы, где предлагают получить доступ к платформе для инвестиций в акции компаний.

«Эксперты встречали разные варианты подобных ресурсов. На одних злоумышленники уверяли, что можно зарабатывать до 50% годовых, на других заманивали прямым доступом на рынки США и РФ. В некоторых случаях мошенники даже предлагали воспользоваться услугой консультанта, который поможет оформить первую сделку. Но всё это оказывалось фейком», — цитирует сайт «Газета.Ru» сообщение «Лаборатории Касперского».

Чтобы получить доступ к платформе, мошенники предлагают пользователю пройти небольшой тест, в конце которого необходимо ввести личные данные для дальнейшей связи. Полученные данные злоумышленники в дальнейшем продают или используют для других мошенничеств.

Ранее, 3 ноября, руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун рассказал, что в России на фоне коронавирусных ограничений получила распространение новая схема обмана, связанная с темой выплат от государства.

Так, злоумышленники отправляют гражданам письма, в которых говорится о возможности получить выплаты. Пользователям также отправлять ссылку, по которой они якобы могут проверить сумму положенной выплаты. Для получения выплаты мошенники просят перечислить около 400–500 рублей за юридические услуги по регистрации анкеты. После перевода жертва не получает обещанных средств, добавил Ковтун.