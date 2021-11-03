Мошенники придумали новый способ обмана с выплатами от государства

В России на фоне коронавирусных ограничений получила распространение новая схема обмана, связанная с темой выплат от государства. Об этом в среду, 3 ноября, в беседе с «Газетой.ру» рассказал руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.

Так, злоумышленники отправляют гражданам письма, в которых говорится о возможности получить выплаты.

«Авторы сообщений уверяют, что в связи с введением нерабочих дней люди имеют право получить денежные средства, уплаченные в качестве НДС за нынешний и прошедшие финансовые периоды», — уточнил специалист.

К сообщению прикрепляется ссылка, которая ведет на поддельный сайт, оформленный в стиле официального государственного портала. Интернет-ресурс запрашивает у гражданина сведения банковской карты, а также предлагает выбрать опцию «Проверить свою компенсацию». Затем пользователь видит на экране крупную сумму, в диапазоне от 100 до 200 тыс. рублей, которую он якобы может получить.

«Для большей убедительности мошенники добавили на сайт положительные отзывы — якобы от людей, уже получивших компенсацию», — отметил эксперт.

Для получения выплаты мошенники просят перечислить около 400–500 рублей за юридические услуги по регистрации анкеты. После перевода жертва не получает обещанных средств, добавил Ковтун.

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