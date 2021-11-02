Прямой эфир
Культура
Группа Imagine Dragons выступит в Москве в июне 2022 года
Мир
В США стартовали учения Global Thunder 22 по отработке ядерных ударов
Культура
Канье Уэст прочитал молитву в окружении Мэрилина Мэнсона и Джастина Бибера
Общество
Мэр Рыбинска стал фигурантом уголовного дела после ДТП
Мир
Французского актера Абиттана задержали по обвинению в изнасиловании
Наука
Полет Crew Dragon-3 к МКС отложили из-за проблемы со здоровьем астронавта
Мир
Германия выступила за ускорение ввода в эксплуатацию СП-2
Мир
Зеленский в Глазго назвал Крым и Донбасс «экобомбами в центре Европы»
Мир
Пентагон назвал встречу США и Турции профессиональной
Культура
Бояков заявил о своем уходе с поста худрука МХАТ им. Горького

В России зафиксировали пик активности телефонных мошенников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сентябре-октябре 2021 года в десять раз выросло число звонков с подозрением на мошенничество от имени правоохранительных органов по сравнению с январем-февралем 2021-го. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД и полиции, сказано в исследовании Kaspersky Who Calls, которое есть у «Известий». Весной этого года в «Лаборатории Касперского» уже сообщали о появлении такого тренда. Эксперты отмечают, что на сентябрь-октябрь пришелся его пик.

Обмен приблудностями: как правильно реагировать на шантаж в интернете
Эксперты объяснили, что делать при попытке слива пикантных фото

Еще год назад фиксировались единичные жалобы среди граждан на звонки от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, но сейчас часть мошеннических колл-центров основательно заняла эту нишу, отметил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев. Злоумышленники часто обращаются к абонентам по имени и фамилии, используют юридические термины, а также предлагают записать собственное ФИО и номер жетона — подставное удостоверение сотрудника полиции, пояснил он.

В Центробанке «Известиям» заявили, что в первом полугодии 2021-го направили для блокировки порядка 18 тыс. телефонных номеров, используемых в противоправных целях. В крупных банках «Известиям» подтвердили тренд на увеличение мошеннической активности.

Причинами резкого роста махинаций со звонками опрошенные «Известиями» эксперты считают следствие пандемии и продолжающийся переход платежей в онлайн. По данным МВД, в январе-сентябре с помощью средств мобильной связи совершено 163,2 тыс. (40%) от всех зарегистрированных преступлений с использованием информационных технологий.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Буфер обмана: в РФ зафиксирован пик активности телефонных мошенников

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021