В России зафиксировали пик активности телефонных мошенников

В сентябре-октябре 2021 года в десять раз выросло число звонков с подозрением на мошенничество от имени правоохранительных органов по сравнению с январем-февралем 2021-го. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД и полиции, сказано в исследовании Kaspersky Who Calls, которое есть у «Известий». Весной этого года в «Лаборатории Касперского» уже сообщали о появлении такого тренда. Эксперты отмечают, что на сентябрь-октябрь пришелся его пик.

Еще год назад фиксировались единичные жалобы среди граждан на звонки от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, но сейчас часть мошеннических колл-центров основательно заняла эту нишу, отметил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев. Злоумышленники часто обращаются к абонентам по имени и фамилии, используют юридические термины, а также предлагают записать собственное ФИО и номер жетона — подставное удостоверение сотрудника полиции, пояснил он.

В Центробанке «Известиям» заявили, что в первом полугодии 2021-го направили для блокировки порядка 18 тыс. телефонных номеров, используемых в противоправных целях. В крупных банках «Известиям» подтвердили тренд на увеличение мошеннической активности.

Причинами резкого роста махинаций со звонками опрошенные «Известиями» эксперты считают следствие пандемии и продолжающийся переход платежей в онлайн. По данным МВД, в январе-сентябре с помощью средств мобильной связи совершено 163,2 тыс. (40%) от всех зарегистрированных преступлений с использованием информационных технологий.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Буфер обмана: в РФ зафиксирован пик активности телефонных мошенников