Глава Avast в России и СНГ дал рекомендации по кибербезопасности
На фоне пандемии коронавируса всё больше работодателей переводят своих сотрудников на удаленную работу, поэтому обеспечение безопасности в Сети становится ключевым приоритетом. Об этом в пятницу, 29 октября, в беседе с «Газета.Ru» сообщил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Фролов.
«Чтобы избежать негативных ситуаций, сотрудникам, работающим удаленно, следует использовать устройства с наличием средств контроля безопасности. Также необходимо следить за защитой интернет-подключения — сейчас большая часть сотрудников не уделяют этому особого внимания», — подчеркнул он.
Специалист также призвал быть осторожнее при выполнении любых действий в интернете, так как существует риск случайно «заразить» компьютер вредоносными программами.
«Остерегайтесь попыток фишинговых атак и регулярно сканируйте все устройства на наличие вредоносных программ с помощью антивирусной программы для бизнеса. Регулярно обновляйте программное обеспечение, поскольку злоумышленники могут с легкостью воспользоваться дырами в устаревших версиях ПО», — добавил Фролов.
В сентябре «Известия» ознакомились с исследованием Bi.Zone и выяснили основную причину утечек и взломов корпоративных сетей. Так, около 60% утечек и 85% взломов компьютерных сетей связаны с неучтенными при инвентаризации цифровыми активами.
Чаще всего из поля зрения служб безопасности выпадают публичные облачные хранилища вроде Google Drive, DropBox и файлы в них, а также сервисы организации внутренних процессов. Они позволяют злоумышленникам проникать в сети организаций и получать доступ к конфиденциальной информации.
Также есть риск, что доступ к старой системе может передать злоумышленникам сотрудник компании, который давно в ней не работает. Подобный ключ может позволить получить данные как из скомпрометированной системы, так и из других.