Депутат Верховной рады Украины от правящей в стране пропрезидентской партии «Слуга народа» Сергей Демченко считает, что вести прямые переговоры по Донбассу необходимо с представителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

«Я являюсь поклонником мира через договоренности — это то, с чем мы шли на выборы, и то, что я лично обещал своим избирателям. Мы никогда не уступим свою территорию, граждан и государственность, но вопрос в том, с кем договариваться. Если бы я был в составе переговорной группы, то я настаивал бы на том, что нам следует общаться с теми, кто является фактической властью в Донбассе. Не разговаривая с этими людьми, по моему мнению, решить конфликт невозможно», — заявил парламентарий в эфире украинского телеканала «НАШ» 17 ноября.

Вместе с тем Демченко выразил мнение, что на переговорах кроме всех прочих должен присутствовать президент России Владимир Путин, так как якобы «непосредственно от него зависит решение конфликта».

Также депутат счел правильным то, что и.о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудила вопрос миграционного кризиса на границе ЕС и Белоруссии с президентом республики Александром Лукашенко. По словам Демченко, белорусский лидер «олицетворяет собой реальную, фактическую власть».

Ранее, 16 ноября, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал международное сообщество признать военными преступлениями действия властей Украины на территории Донбасса. По его словам, сейчас реакция Запада на происходящее прямо противоположная. До тех пор, пока ситуация не изменится, а в отношении Киева не будет осуждения, война будет продолжаться, заявил глава ДНР.

31 октября Пушилин сообщил, что ряд сигналов и признаков свидетельствует о подготовке Киева к серьезной провокации или войне. А 27 октября он отметил, что ситуация на линии разграничения между территориями Украины и ДНР остается напряженной и имеет тенденцию к обострению.

В то же время пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на некомпетентность его кадров. Он заявил, что тяжело вести предметный диалог с теми, кто не знает, зачем они находятся в переговорном процессе и в каком именно переговорном процессе им нужно работать.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоялось 27 октября в режиме ВКС. Полномочный представитель России в ТКГ Борис Грызлов назвал встречу «одной из самых сложных и напряженных» за весь период существования формата.

20 октября сообщалось, что представители Киева уже во второй раз сорвали инициированное самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) экстренное заседание подгруппы по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. По словам министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, Украина сознательно препятствует мирному урегулированию конфликта, несмотря на предвыборные обещания Зеленского.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прямым переговорам с ДНР и ЛНР. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.