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Глава ДНР выступил за признание действий Украины военными преступлениями

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал международное сообщество признать военными преступлениями действия властей Украины на территории Донбасса. Такое заявление он сделал во вторник, 16 ноября.

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«Война не прекратится, пока международное сообщество, вернее, лидеры мировых и значимых стран, лидеры разных стран не признают то, что Украина совершает сейчас военные преступления, и не осудят это. Мировое сообщество должно осознать, что происходит на территории Донбасса уже восьмой год. А происходит агрессия со стороны Украины. Это нужно признать, это нужно публично осудить, нужно сделать всевозможные шаги, чтобы это экономически даже было невозможно для Украины», — сказал глава республики в интервью российскому интернет-изданию «Столетие».

Сейчас же, по словам Пушилина, реакция стран Запада прямо противоположная.

«И мировое сообщество, в частности это страны-гаранты Германия, Франция, они своим потаканием или своим замалчиванием, или отсутствием осуждения помогают Украине и подталкивают ее, наверное, и развязывают Украине руки в плане совершения военных преступлений. Пока ситуация не поменяется, пока не будет осуждения, война, увы, будет продолжаться», — сказал он.

Далее Пушилин привел данные, исходя из которых с начала вооруженного конфликта в двух республиках Донбасса погибли 126 детей, 91 ребенок — в ДНР и 35 — в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Всего же в результате конфликта пострадали 268 детей, 27 из них получили инвалидность, 58 детей остались сиротами.

Кроме того, Генеральной прокуратурой ДНР заведено более 2 тыс. уголовных дел по военным преступлениям, совершенным Украиной, жители республики подали около 6 тыс. заявлений в Европейский суд по правам человека, еще порядка 3 тыс. заявлений направлено в Международный уголовный суд.

31 октября Пушилин сообщил, что ряд сигналов и признаков свидетельствует о подготовке Киева к серьезной провокации или войне.

27 октября он также отметил, что ситуация на линии разграничения между территориями Украины и ДНР остается напряженной и имеет тенденцию к обострению.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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