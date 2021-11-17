Глава ДНР выступил за признание действий Украины военными преступлениями

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал международное сообщество признать военными преступлениями действия властей Украины на территории Донбасса. Такое заявление он сделал во вторник, 16 ноября.

«Война не прекратится, пока международное сообщество, вернее, лидеры мировых и значимых стран, лидеры разных стран не признают то, что Украина совершает сейчас военные преступления, и не осудят это. Мировое сообщество должно осознать, что происходит на территории Донбасса уже восьмой год. А происходит агрессия со стороны Украины. Это нужно признать, это нужно публично осудить, нужно сделать всевозможные шаги, чтобы это экономически даже было невозможно для Украины», — сказал глава республики в интервью российскому интернет-изданию «Столетие».

Сейчас же, по словам Пушилина, реакция стран Запада прямо противоположная.

«И мировое сообщество, в частности это страны-гаранты Германия, Франция, они своим потаканием или своим замалчиванием, или отсутствием осуждения помогают Украине и подталкивают ее, наверное, и развязывают Украине руки в плане совершения военных преступлений. Пока ситуация не поменяется, пока не будет осуждения, война, увы, будет продолжаться», — сказал он.

Далее Пушилин привел данные, исходя из которых с начала вооруженного конфликта в двух республиках Донбасса погибли 126 детей, 91 ребенок — в ДНР и 35 — в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Всего же в результате конфликта пострадали 268 детей, 27 из них получили инвалидность, 58 детей остались сиротами.

Кроме того, Генеральной прокуратурой ДНР заведено более 2 тыс. уголовных дел по военным преступлениям, совершенным Украиной, жители республики подали около 6 тыс. заявлений в Европейский суд по правам человека, еще порядка 3 тыс. заявлений направлено в Международный уголовный суд.

31 октября Пушилин сообщил, что ряд сигналов и признаков свидетельствует о подготовке Киева к серьезной провокации или войне.

27 октября он также отметил, что ситуация на линии разграничения между территориями Украины и ДНР остается напряженной и имеет тенденцию к обострению.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.