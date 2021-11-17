Инфекционист рассказал о преимуществах вакцины «Спутник Лайт»

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» подходит для людей младше 60 лет, этой прививки достаточно для тренировки иммунитета и формирования иммунологической памяти. Такое мнение в среду, 17 ноября, в беседе с «Известиями» выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Эксперт прокомментировал слова директора Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, который заявил, что «Спутник Лайт» предназначен для переболевших COVID-19 младше 60 лет. Также он выразил мнение, что ревакцинироваться этой вакциной следует раз в полгода, особенно в условиях распространения штамма «Дельта». Ученый подчеркнул, что вопрос ревакцинации «очень критичен» на сегодняшний день.

По словам Тимакова, рекомендации Гинцбурга основаны на научных работах и на особенностях выработки иммунитета у лиц различных возрастных групп.

«У лиц старше 60 лет Т-клеточный иммунитет формируется гораздо хуже, чем у лиц младше 60 лет. Соответственно, для того чтобы сформировать полноценный иммунный ответ, который хватило бы для борьбы со штаммом «Дельта», да и других мутаций коронавирусной инфекции, нужно, чтобы иммунитет был активный и полноценный, поэтом людям старше 60 лет рекомендуют сделать две прививки, даже после перенесенной болезни», — объяснил инфекционист.

Он привел научные данные, согласно которым после перенесенной инфекции и однократной прививки лицам младше 60 лет достаточно для тренировки иммунитета и формирования хорошей полноценной иммунологической памяти вакцинироваться один раз — «Спутником Лайт».

«Сделать это нужно, опять же, согласно научным данным, не раньше чем через шесть месяцев после болезни. У большинства людей, правда, не у всех, сохраняются активные антитела после перенесенной инфекции до полугода, поэтому вакцинироваться в более ранние сроки нецелесообразно. После первой вакцинации следующая рекомендована через полгода. А сроки, когда можно пройти будет последующую ревакцинацию, — через полгода или год — будут еще изучаться и уточняться после дополнительных научных исследований», — заключил эксперт.

3 ноября журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт». Исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших COVID-19), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных последствий от применения препарата зафиксировано не было.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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